巨星演唱會倒數登場！男星現身彩排照流出 19組「超狂卡司」全曝光
記者蔡維歆／台北報導
2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」12/13（六）及12/14（日）連續兩天登場，匯聚19組星光陣容帶來精采演出。巨星耶誕演唱會首（13）日壓軸將由「金曲創作才子」韋禮安帶來情歌連發，次（14）日壓軸則由動力火車擔綱演出，另外告五人及麋先生MIXER等堅強演唱陣容，也讓樂迷們期待值破表。巨星耶誕演唱會正式演出前，各組藝人也展開緊鑼密鼓的彩排。
彩排首(11)日，由李東軒率先登場，緊接著睽違九年並於今年7月發行最新專輯的小樂吳思賢接力演唱，包含新歌〈LET GO〉、〈Sing With Me〉、〈Another Life〉及〈Chasing Dreams〉等，讓提前到現場等待的歌迷一飽耳福。隨後登臺的熊仔則帶來〈小雨→0〉及〈十字路口→0〉等成名曲，並與音控團隊密切溝通調整，為呈現最精準、最具爆發力的現場效果。「R&B才子」J.Sheon也火力全開，一連彩排〈輸情歌〉及〈你不用懂〉等耳熟能詳曲目，臺下觀眾也隨著歌聲搖擺。
薛恩、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治及F.F.O等表演卡司亦陸續上臺彩排，將現場氣氛一波波推向高潮。彩排次（12）日將由韋禮安、芒果醬Mango Jump、麋先生MIXER及婁峻碩SHOU等堅強演唱陣容輪番登臺，進行最後衝刺彩排，為觀眾預告一場精彩絕倫的舞臺饗宴。
更多三立新聞網報導
錄到一半突說溜嘴！籃籃脫口爆出「樂天疑被收購」：去杜拜員工旅遊
Aj哥直播喊協會成立！社會局打臉沒核准要求下架 網怒轟：消費弱勢
坤達閃兵求刑2年8月！歐漢聲暴瘦現身全招了 揭他「私下近況」
網一查「竟與五月天阿信同年」！50歲翁立友首出面回應 真實反應曝
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 9
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 101
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 28
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 100
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 141
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 42
她胸悶看診竟遇「法醫本人」！高大成神背景曝光驚呆網
社會中心／饒婉馨報導知名法醫高大成在命案分析領域，累積多年經驗，在法醫界有極高評價，更是經常應媒體要求解析離奇命案。然而他不只會解剖屍體，同時也在診所替人看病。有一名女網友近日發文表示，她因身體不適，隨便在Google找了一間診所掛號，結果進診間時，發現醫生是高大成，讓她本人超意外。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
小禎愛女Emma正式出道！ 汪小菲低調來台「現身首映」
影集《整形過後》由温昇豪擔任監製跟主演，找來張榕容、安心亞、韓星李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲等，9日舉辦首映記者會，所有演員到齊，温昇豪感性感謝所有人，他表示昨晚緊張到失眠，「所有專訪、訪問我都努力闡述我想表達的，就是謝謝大一起努力的成果」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 49
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
宋慧喬拍新戲收到秀智超豪華應援！「美女閨蜜」再度展現高級友情 網讚：這組太有愛！
咖啡車外側的韓文寫著「천천히, 강렬하게 응원합니다(溫柔又強烈地支持你)」；另一面則是「모든 스탭 배우분들 맛있는 커피 드시고 힘내세요(請所有工作人員和演員喝杯好喝的咖啡加油)」。連飲料杯貼紙都做成客製版，喬妹美照、字樣與祝賀語一個不漏，秀智這次的應援規格完全...styletc ・ 5 小時前 ・ 1
63歲陳雷太狂了！台上「一字馬＋翻跟斗」畫面曝光
知名歌手陳雷目前63歲，仍活力滿滿。在上月演唱會中，他現場表演翻跟斗、一字馬，大展其招牌特技，身手之矯健，讓現場觀眾驚呼連連！陳雷也坦言，為了此次演出，他特別跑健身房運動，訓練體能，「都這個歲數了，不能隨便做，不然會傷到筋骨。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
許瑋甯、邱澤海量婚紗照甜翻！夢幻嫁衣出自台灣品牌Nicole+Felicia，婚鞋也搜出！
許瑋甯和邱澤以電影《當男人戀愛時》結緣，如今已結婚4年，並在今年7月誕下兒子Ian，2025年11月28日兩人終於在台北文華東方酒店盛大舉行婚禮，宛如在看偶像劇一般，幸福氛圍簡直溢出螢幕，讓人忍不住跟著嘴角上揚！許瑋甯夢幻婚紗出自台灣品牌Nmarie claire 美麗佳人 ・ 17 小時前 ・ 9
小薰遭爆牙齒醫美欠14萬「男友鄭人碩也衰捲」 經紀人回應了
女星小薰（黃瀞怡）自節目《我愛黑澀會》出道，後來多在演員領域發展，2021年還獲得金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角，演藝成績十分亮眼。不過，她近日遭爆料做牙齒醫美，中途卻調整診療項目，導致原項目仍有14萬元未結清，連男友鄭人碩也被捲入其中。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
神秘室友1／曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」 同居人貼心忙進忙出
10月24日下午3點半，本刊直擊林廷憶的同居人騎機車到附近的自助洗衣店送洗衣服，隨後返家，1個小時後林廷憶和同居人一起下樓，後者同樣戴著安全帽騎機車出門，而穿著居家的林廷憶手上拿著一包香菸，在住處附近散步，走沒幾步便點起香菸解癮。隨後，她走到巷子口靜靜地站在路...CTWANT ・ 1 天前 ・ 12
范瑋琪「自認河北人」想回老家唱！被攻擊走音「唱歌難聽」反擊：我有我的style
娛樂中心／巫旻璇報導歌手范瑋琪（范范）近年將事業重心移往中國，近日她接受中國媒體《騰訊娛樂》專訪，吐露這6年間經歷的低潮與心路歷程，分享這段期間陸續失去父母、奶奶、叔叔與摯友大S，加上長期面對網路批評，讓她一度陷入自我懷疑，「我們只是平凡善良的人，卻被誤會得像魔鬼一樣」，更自認是河北人，坦言「希望有一天回去吃家鄉菜，開一場演唱會」。民視 ・ 1 天前 ・ 158
差19歲姊弟戀！陳妍希《狙擊蝴蝶》開播登串流排行 播6集親了18次
近期大陸劇集熱度飆升！台灣女星陳妍希與小19歲的周柯宇在《狙擊蝴蝶》中展開姊弟戀，甜蜜指數爆表，僅播出6集就出現18次親吻畫面，讓觀眾直呼難以抗拒。另一部《雙軌》則由虞書欣與何與上演「偽骨科」虐戀，改編自獲8.2分好評的同名小說，同樣吸引大批觀眾關注。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
《坂本日常》真人版電影預告首曝！目黑蓮化身140公斤胖大叔2026年上映
由鈴木祐斗創作，在週刊少年 JUMP 上連載的高人氣漫畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》，真人版電影官方終於在近日釋出首支特報影片，並正式宣布將於 2026 年 4 月 29 日在日本上映。本次電影最大的亮點，就是邀請到男團 Snow Man 的人氣成員目黑蓮擔綱主演傳奇殺手「坂本太郎」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
稱「台灣是個國家」！千萬網紅「高額業配」沒了…
政治中心／李筱舲報導來自義大利的YouTuber貝斯天才達維德·比亞萊（Davide Biale），昨（10）日突然在頻道上揭露一件沒有人知道的祕辛。他表示近期原本接下了一筆手遊業配案，但在拍攝完成影片即將上傳時，卻接到業主通知，要求他刪除一則5年前的留言「菜雞，台灣是個國家（Taiwan is a country, noobs）」。而比亞萊果斷拒絕，而這筆業配案也讓他因此失去約7萬5000美元（新台幣約233萬元）的報酬。民視 ・ 5 小時前 ・ 120
李昀銳練肌早上7點跑步！難忘摩天輪甜吻徐若晗：下輩子還要一起
出道九年的李昀銳以古裝扮相出名，終於迎來人生首部現代偶像劇男主角《再見，怦然心動》，他在劇中可說是火力全開，不僅多次脫衣展現精壯胸肌，曝光度高達5集之多。李昀銳表示，導演開拍前就要求他要有精壯線條，他開始密集訓練，甚至被劇中情敵劉海寬爆料，曾早上七點就看到李昀銳戴著墨鏡、敷瘦臉面膜、穿暴汗服在院子裡跑步，敬業又拚命。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話