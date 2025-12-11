巨星演唱會倒數登場！男星現身彩排照流出 19組「超狂卡司」全曝光

記者蔡維歆／台北報導

「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」彩排首(11)日，李東軒率先登場。（圖／TVBS提供）

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」12/13（六）及12/14（日）連續兩天登場，匯聚19組星光陣容帶來精采演出。巨星耶誕演唱會首（13）日壓軸將由「金曲創作才子」韋禮安帶來情歌連發，次（14）日壓軸則由動力火車擔綱演出，另外告五人及麋先生MIXER等堅強演唱陣容，也讓樂迷們期待值破表。巨星耶誕演唱會正式演出前，各組藝人也展開緊鑼密鼓的彩排。

小樂吳思賢接力演唱，讓提前到現場等待的歌迷一飽耳福。（圖／TVBS提供）

彩排首(11)日，由李東軒率先登場，緊接著睽違九年並於今年7月發行最新專輯的小樂吳思賢接力演唱，包含新歌〈LET GO〉、〈Sing With Me〉、〈Another Life〉及〈Chasing Dreams〉等，讓提前到現場等待的歌迷一飽耳福。隨後登臺的熊仔則帶來〈小雨→0〉及〈十字路口→0〉等成名曲，並與音控團隊密切溝通調整，為呈現最精準、最具爆發力的現場效果。「R&B才子」J.Sheon也火力全開，一連彩排〈輸情歌〉及〈你不用懂〉等耳熟能詳曲目，臺下觀眾也隨著歌聲搖擺。

薛恩、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治及F.F.O等表演卡司亦陸續上臺彩排，將現場氣氛一波波推向高潮。彩排次（12）日將由韋禮安、芒果醬Mango Jump、麋先生MIXER及婁峻碩SHOU等堅強演唱陣容輪番登臺，進行最後衝刺彩排，為觀眾預告一場精彩絕倫的舞臺饗宴。

