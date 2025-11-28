巨星站台High翻耶誕城 19組卡司嗨唱年終派對

邁入第15年的「新北歡樂耶誕城」再掀高潮，焦點活動「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」將於12月13日、14日在市民廣場熱力開唱，集結韋禮安、告五人、動力火車等19組卡司火力全開。影像藝術地標「府中15」迎來14歲生日，以「One4All—為所有人精彩」為題推出多場體驗展、影集首映與靜音派對，從舞台魅力到影像創意，為新北市12月注入最絢爛多元的節慶能量。

新北市府今(28)天公布耶誕城巨星演唱會卡司名單，今(2025)年演唱會以「音樂搖滾嘉年華」為主軸，請到跨世代卡司連番開唱，曲風橫跨唱跳、饒舌、搖滾到抒情，與市民共享最熱鬧的年終派對。

同時，啟動多平台同步直播，包括「TVBS歡樂台」、MOD「TVBS精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、「新北旅客」與「TVBS NEWS」臉書、YouTube，以及「CATCHPLAY+」與「LINE TODAY」，讓全台觀眾都能即時感受現場魅力。

在卡司陣容方面，12月13日由麋先生MIXER率先開場，以獨特色調牽動情緒，壓軸則由「金曲創作才子」韋禮安登台，帶來精心設計的耶誕組曲；12月14日人氣天團告五人震撼開場，動力火車壓軸接棒，以經典金曲掀起全場大合唱。

其餘卡司還包括J.Sheon、安心亞、GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治、小樂吳思賢、高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、薛恩等，共同呈現兩晚星光熠熠的年度盛典。主持陣容也十分吸睛，由陳漢典、曾子余與朵拉謝雨芝攜手主持，其中陳漢典將同時帶來表演，讓粉絲期待倍增。

新北影像文化基地「府中15」也在12月展開14週年館慶。今年館慶主題以「One4All—為所有人精彩」串連3大企畫，將影像、感官與共創體驗一次呈現，年末時分在走進府中商圈，共度最有故事的12月。

首波上陣的《角色Action！片廠見習中》常設展以「自己的電影自己拍」為概念，打造5大體驗空間，親子觀眾可化身導演與剪接師，走進電影片場探索影像創意。12月13日舉辦限定「遊戲時間PLAYTIME」親子活動，包含實驗影像放映與創作工作坊，將於Accupass開放報名。

影迷重點「影集首映」則於12月7日在B1放映廳登場，全新影集《動物園：第1–2集》為新北首映，監製唐在揚、導演蘇文聖及邵雨薇、李淳將到場分享拍攝幕後。另一大亮點《感覺器OFF／ON——超感官影像體驗展》則於12月20日推出館慶限定「靜音派對」，觀眾可戴上耳機自由切換音樂頻道，沉浸於多重聲響氛圍之中。

12月週末，「府中15」更規畫「One4All週末扭一扭」闖關活動，完成任務即可抽人氣藍牙音響。館慶期間還設計「嬰兒車電影院回娘家」、聖誕節工作坊等豐富活動，與大小朋友一同創造屬於新北的節慶故事。

