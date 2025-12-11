巨星耶誕演唱會今彩排 粉絲搶先看大飽耳福

《圖說》「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」彩排首日，由李東軒率先登場。〈觀旅局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」將於本周末連續兩天登場，匯聚19組星光陣容帶來精采演出，今〈11〉彩排首日，由李東軒率先登場。緊接著睽違九年，並於今年7月發行最新專輯的小樂 吳思賢接力演唱，包含新歌〈LET GO〉、〈Sing With Me〉、〈Another Life〉及〈Chasing Dreams〉等，讓提前到現場等待的歌迷一飽耳福。

廣告 廣告

觀旅局長楊宗珉表示，今年「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」不僅卡司陣容備受期待，舞臺設計也全面升級。主舞臺左右兩側採用延展式彩幕，帶來更遼闊、層次更豐富的視覺效果，並首度導入大型演唱會級投影技術與表演舞臺聯動，透過光影與音樂節奏的同步變化，營造沉浸式的多感官觀演體驗。

此外，今年的演唱會轉播亦結合AR科技與動畫特效，為電視機前與線上收看的觀眾打造截然不同的動態視覺呈現。

《圖說》睽違九年並於今年7月發行最新專輯的小樂 吳思賢接力演唱，讓提前到現場等待的歌迷一飽耳福。〈觀旅局提供〉

他強調，前往會場聆聽巨星耶誕演唱會的民眾，建議多加搭乘大眾運輸工具，可搭乘高鐵、臺鐵、臺北捷運板南線、新北捷運環狀線至板橋站，步行約5分鐘可抵達新北市市民廣場演唱會現場，並因應疏散人潮，周邊大眾交通運輸工具亦同步配合加開班次，歡迎民眾多加利用。

今天彩排的藝人還有；熊仔帶來〈小雨→0〉及〈十字路口→0〉等成名曲，「R&B才子」J.Sheon也火力全開，一連彩排〈輸情歌〉及〈你不用懂〉等耳熟能詳曲目。薛恩、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治及F.F.O等表演卡司亦陸續上臺彩排。明（12）日，將由韋禮安、芒果醬Mango Jump、麋先生MIXER及婁峻碩SHOU等堅強演唱陣容輪番登臺。