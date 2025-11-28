巨星耶誕演唱會卡司公布！19組超強陣容公開 壓軸演出是他們

「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」曾子余（左）、陳漢典（右）和朵拉謝雨芝主持。TVBS提供

「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」將於12月13日及12月14日晚間6時至10時盛大登場！新北市政府觀光旅遊局今（28日）舉辦卡司公布記者會，公布巨星耶誕演唱會19組重磅華麗演出卡司，而身兼演唱會主持人及表演卡司的陳漢典更驚喜現身卡司公布記者會，預告將帶給大家難忘的音樂體驗！

卡司公布記者會由食尚玩家主持人曾子余接下主持重任，並揭曉將與金鐘主持陳漢典、朵拉謝雨芝，共同接下2日巨星耶誕演唱會的主持棒！首次與主持界前輩陳漢典搭檔的曾子余，主動向對方請教主持心法與臨場應變技巧，兩人互動自然又逗趣，令現場笑聲不斷，聊到今年都晉升為「人夫」身分，曾子余和陳漢典也笑稱有種「升級打怪」的感覺。

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會-The Greatest Show」將於12月13日(六)及12月14日(日)登場，眾星齊聚熱力開唱。TVBS提供

「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」12月13日將由「金曲樂團」麋先生MIXER熱鬧開唱，壓軸卡司則為「金曲創作才子」韋禮安，將帶來一連串為新北歡樂耶誕城特別精心設計安排的演出內容；12月14日由「超人氣Z世代天團」告五人震撼開場，極具感染力的舞臺魅力，勢必瞬間點燃現場氣氛，而重磅壓軸則由「金曲演唱組合」動力火車擔任，首首K歌金曲，勢必帶動現場歌迷大合唱。

除此之外，演唱會重量級的演出陣容還包括（按字母及筆劃數排列）：F.F.O、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、HUR+、J.Sheon、Ozone、小樂 吳思賢、王ADEN、安心亞、李東軒、芒果醬Mango Jump、高爾宣OSN、婁峻碩SHOU、陳漢典、熊仔及薛恩，匯集抒情情歌、熱血搖滾、嘻哈饒舌及唱跳等精彩演出，搭配國際級舞臺設計與聲光效果，將為新北歡樂耶誕城掀起另一波高潮！



