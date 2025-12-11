巨星耶誕演唱會登場 韋禮安動力火車領軍嗨翻新北

（記者陳志仁／新北報導）備受期待的「2025新北歡樂耶誕城—巨星耶誕演唱會 The Greatest Show」，12月13日、14日連兩天登場，匯聚19組歌手帶來精彩演出；首日壓軸由「金曲創作才子」韋禮安演唱情歌串燒，次日壓軸則由動力火車擔綱演出，告五人及麋先生MIXER等堅強卡司，也讓樂迷期待值爆棚。

圖／睽違九年並於今年7月發行最新專輯的小樂 吳思賢接力演唱，讓提前到現場等待的歌迷一飽耳福。（新北市政府觀光旅遊局提供）

各組藝人今（11）日展開彩排，由李東軒率先登場，接著睽違九年的小樂（吳思賢）帶來新專輯曲目〈LET GO〉、〈Sing With Me〉等；熊仔演唱〈小雨→0〉及〈十字路口→0〉，並與音控團隊精準調整音效，J.Sheon、薛恩、GX鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治及F.F.O等也陸續彩排，現場氣氛熱烈。

12日彩排則由韋禮安、芒果醬Mango Jump、麋先生MIXER及婁峻碩SHOU等輪番演出，為正式舞台最後衝刺，為觀眾預告一場精彩絕倫的舞臺饗宴。

今年演唱會舞台設計全面升級，主舞台左右兩側採延展式彩幕，營造遼闊、層次豐富的視覺效果，並首度導入大型演唱會級投影技術與舞台表演聯動，光影隨音樂節奏變化，打造沉浸式多感官體驗；此外，演唱會轉播結合AR科技與動畫特效，電視及線上觀眾將享受動態視覺盛宴。

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉提醒，前往會場民眾建議多搭乘大眾運輸，包括高鐵、台鐵、台北捷運板南線及新北捷運環狀線至板橋站，步行約5分鐘可抵市民廣場；此外，疏散人潮期間，周邊大眾運輸將加開班次，歡迎民眾多加利用。

演唱會兩日亦於「TVBS 歡樂台」、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」、新北旅客及TVBS NEWS臉書粉絲專頁、YouTube與CATCHPLAY+影音平台同步直播；更多「2025新北歡樂耶誕城」活動訊息，請查閱新北市觀光旅遊網、官方網站或新北旅客Facebook及官方IG。

