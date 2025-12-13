巨星耶誕演唱會開唱 韋禮安壓軸嗨翻板橋夜未眠秀

（記者陳志仁／新北報導）2025 新北歡樂耶誕城重頭戲「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」今（13）日熱力開唱，首日以「音浪狂潮」為主題，吸引大批民眾湧入板橋市民廣場；演唱會由陳漢典、曾子余、朵拉謝雨芝共同主持，三人首度搭檔默契十足，以幽默自然的互動迅速炒熱現場氣氛。

圖／主持人陳漢典以閃亮姿態站上舞臺，帶來唱跳曲目〈我不會跳〉。（新北市政府觀光旅遊局提供）

新北市政府觀光旅遊局指出，首日卡司陣容堅強，由金曲樂團麋先生 MIXER 揭開序幕，接連演唱〈壞蛋〉、〈天生寂寞〉等作品，以爆發力十足的舞臺魅力點燃全場；隨後薛恩與《原子少年 2》冠軍團 F.F.O 接力登場，分別帶來〈LEVEL UP〉、〈管不住自己〉等節奏強烈曲目，引發粉絲尖叫聲不斷。

李東軒深情演唱〈其實我…〉，溫柔嗓音為現場注入抒情氛圍，完成亞洲巡迴的芒果醬 Mango Jump 緊接登臺，演唱〈抱歉〉、〈九彎十八拐〉與〈我喜歡你〉，青春搖滾旋律引發共鳴；主持人陳漢典也驚喜轉換身份登臺，帶來模仿秀與唱跳曲目〈我不會跳〉，幽默演出成為全場亮點，贏得滿堂喝采。

小樂吳思賢演唱新專輯歌曲〈LET GO〉、〈Sing With Me〉等，展現動靜皆宜的音樂實力；超人氣男團 Ozone 則獻唱耶誕新曲〈浪漫主意〉及〈沒去過的地方〉，首次 Live 唱跳演出獻給新北耶誕城，讓粉絲驚喜連連，安心亞以勁歌熱舞帶來〈來追我男友吧〉、〈呼呼〉等曲目，舞臺魅力吸睛。

圖／韋禮安以極具感染力的「韋式情歌」，帶動現場觀眾齊聲合唱，場面宛如大型戶外 KTV。（新北市政府觀光旅遊局提供）

壓軸登場的韋禮安特別為新北耶誕城量身打造演出，串聯〈愛我沒錯〉、〈珍妮佛〉、〈慢慢等〉等經典歌曲，全場齊聲合唱，宛如大型戶外 KTV，將首日演唱會氣氛推向最高潮；此外，明（14）日將以「經典再現」為主題的第二日演出，詳情請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客查詢。

