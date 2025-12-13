巨星耶誕演唱會Day1！韋禮安組曲嗨翻 安心亞「紅色戰袍」全場呼呼

耶誕演唱會妳最辣! 安心亞「紅色戰袍」幫呼呼。（圖／TVBS）

新北耶誕城巨星演唱會於13日晚間盛大開幕，首日即有10組知名藝人輪番登場，為現場觀眾帶來精彩表演。壓軸藝人韋禮安獻唱多首經典金曲，引發全場大合唱；安心亞則以火紅戰袍亮相，演唱《呼呼》為觀眾帶來溫暖。新北市長侯友宜親臨現場點亮主燈，男團Ozone和主持人陳漢典也以熱情演出，為耶誕城增添歡樂氣氛，讓首日演唱會在歌聲與笑聲中圓滿落幕。

耶誕演唱會妳最辣! 安心亞「紅色戰袍」幫呼呼。（圖／TVBS）

新北耶誕城巨星演唱會於19日晚間正式登場，首日即有10組大咖藝人輪番獻藝。壓軸登場的韋禮安帶來多首經典曲目，包括《女孩》及《如果可以》等金曲連發，全場歌迷都能跟著一起唱，氣氛熱烈。韋禮安以復古情歌風格，成功迷倒台下大批觀眾。除了情歌王子韋禮安，甜辣女神安心亞也以紅色戰袍亮相，演唱《呼呼》，瞬間讓現場氣氛更加火熱。

巨星耶誕演唱會Day1! 韋禮安壓軸組曲嗨翻。（圖／TVBS）

新北市長侯友宜在晚間9點為主燈點燈，並向現場觀眾表示，天氣很冷要注意保暖，身體要照顧好，希望大家能開開心心地來，平平安安地回家，讓新北歡樂耶誕城永遠與大家成為溫馨歲月的守護。

侯友宜點沉浸式主燈，Ozone迷倒現場粉絲。（圖／TVBS）

超人氣男團Ozone連續第四年參與演唱會，帶來《沒去過的地方》等熱門歌曲，台下大批粉絲搶著在第一排觀看，只為一睹偶像風采。Ozone的精彩表演讓現場氣氛更加高漲。擔任主持人的陳漢典也不甘示弱，賣力演唱《我不會跳》並帶動全場氣氛，雖然自嘲舞技不佳，但帥氣風度依然不減。新北耶誕城巨星演唱會將在14日舉行第二天活動，預計將再次為耶誕城帶來更多歡樂與驚喜，讓民眾盡情享受節慶氣氛。

