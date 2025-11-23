巨業公車再釀意外！司機猛撞施工護欄

台中巨業公車司機疑似沒有注意到下水道正在施工，直接撞上護欄，導致車門脫落、車頭也被撞毀。（圖／東森新聞）





台中巨業公車去年才因為轉彎未禮讓行人撞死東海大學林姓女大生，22號下午再出意外。司機疑似沒有注意到下水道正在施工，直接撞上護欄，導致車門脫落、車頭也被撞毀。所幸車上乘客沒有受傷，但巨大的撞擊聲響已經讓周遭居民嚇壞。

下水道正在施工，公車卻卡在上頭，動彈不得，連車門也搖搖欲墜，可見當時撞擊力道大，工程人員見狀簡直被嚇壞。

現場工程人員：「都開放通行了，可能是開太快，我聽警察說是有一個（乘客），沒有受傷，司機也沒有受傷。」

驚險場面發生在台中台灣大道，22號下午巨業客運353公車行經靜宜大學後沿著慢車道行駛，疑似沒有注意到站前下水道正在施工，因此撞上護欄，所幸並沒有人傷亡，司機也並沒有酒駕，客運公司表示將會把車子拖回檢修，但有當地人提指出，下水道施工已經有一段時間，前一天也有遊覽車擦撞，認為相關單位應該針對車輛的行經動線檢討改進。

