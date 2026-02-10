巨業公車撞死東海女大生案 母親當庭啜泣駕駛道歉

（中央社記者蘇木春台中10日電）東海大學林姓女學生2年前遭巨業客運撞死案，今天開庭，與林女同行遭撞傷的王姓學姐出庭作證；庭中勘驗路口監視器等畫面，林母睹景難過啜泣，駕駛施男當庭向家屬致歉。

巨業客運305號公車民國113年9月間，撞死東海大學林姓女學生，巨業公司與家屬協調破局後進入訴訟程序；台中地院今天開庭，傳喚施姓駕駛，以及與林女同行遭撞傷的王姓學姐到場作證。

王女出庭證稱，當天與林女相約看電影，散步返家途中，通過綠燈時見案發公車還有一段距離，但走在行人穿越道上，公車未減速轉彎直接撞上她們。

王女表示，她被捲入車底，上半身肩膀、胸口等處，都被壓在車頭下方，見車子停下爬出脫困，見林女還被壓在車下，立即叫駕駛叫救護車，但看到公車又往前開，便發現林女原先還在喊痛，但呻吟聲就已消失。

法庭中並勘驗路口監視器與公車行車紀錄器等畫面，林母見畫面不斷啜泣。法官庭中訊問對審理有無其他意見，駕駛施男則表示，自己很對不起林媽媽。

依據檢方起訴書指出，巨業交通施姓駕駛於113年9月22日晚間9時多，駕駛公車行經台中市中區綠川東街與中山路路口時，不慎以車頭撞擊步行穿越行人穿越道的行人林女及王女。

事故造成2人倒地，施男下車察看，見王女趴坐於公車右前車門口，受有手臂、膝部擦傷及肩膀、大腿等處開放性傷口等傷害，而林女僅左手部露出於右前方車輪後方。

施男又上車往前微駛，造成林女左上臂起至右肩、頭、胸部因而受有輾壓傷，致中樞休克死亡，王女見車輛已輾壓到林女，便大呼停車，並通報警方到場處理；檢方偵辦後，依過失致死等罪嫌將施男起訴，並審酌他有相關前科，建請法院從重量刑。（編輯：陳仁華）1150210