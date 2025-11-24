巨業公車撞死東海女大生案 3度調解又破局

（中央社記者趙麗妍台中24日電）巨業客運公車去年撞死東海大學女學生，今天因賠償金額未達共識，第3次調解又破局。女大生母親委任律師透露，司機當天超時排班。巨業表示，違規排班但並未超時，監理單位已懲處。

巨業客運305號公車去年9月22日撞死東海大學林姓女學生。今天在台中地院舉行第3次協調，因在賠償金額始終沒有達成共識，女大生家屬的委任律師表示，今天只有施姓司機出席，巨業公司並未派代表出席，後續交由司法審理。

家屬委託律師表示，家屬未感受到對方誠意，認為巨業公司確實有做錯的地方，但卻不願意派人面對、道歉，對此感到遺憾。律師也透露，施姓司機坦承，當天自己的行駛時間是早上6時到晚上6時，肇事班車的發車時間是晚上7時。明顯超時上班。

台灣愛巴士交通聯盟（巨業）徐姓經理告訴中央社記者，施姓司機年滿65歲，規定的行駛時間是早上6時到下午6時，不過當天他是在休息4小時後才又發車。因公司的疏失違規派工，事發時，監理單位已進行懲處。

巨業交通股份有限公司後續也發布聲明，本案曾於法院調解協商，會後聯繫兩造各自委任律師詢問意見，雙方對於和解條件始終未能達成合理共識，陷入僵局而暫無和解之望，深表遺憾，後續配合司法程序。（編輯：謝雅竹）1141124