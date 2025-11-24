巨業公車撞死東海女大生調解破局 律師驚爆司機超時駕駛

〔記者陳建志／台中報導〕台中市林姓東海女大生被巨業客運施姓駕駛撞輾死亡，今年9月雙方在台中地方法院進行調解時，巨業和施姓司機已將賠償金額調高到至少350萬，不過仍和女大生媽媽希望的賠償金額有落差，今天雙方再度調解，不過最後仍破局，女大生媽媽認為沒有感受到對方誠意，律師劉建志則透露，施姓司機坦承當天超時排班，猜測這也是當初保險公司說不賠的關鍵原因。

巨業客運施姓駕駛，去年9月駕駛305號公車，在台中市綠川東街撞上走在斑馬線上的東海大學林姓女大生，施男下車只看到車輪旁露出一隻手，卻沒有進一步確認傷者狀況，竟然就再次上車將公車往前移動，導致被撞倒的女學生遭到二度輾壓，最終不幸身亡。

廣告 廣告

雙方今天再度在台中地院進行調解，林姓女大生媽媽的律師劉建志表示，雖希望能調解出結果，但今天只有施姓司機出席，巨業公司沒有派代表出席，並沒有提出具體的賠償數字，調解確定破局，之後不會再進行調解，一切將依刑事程序審判進行，但透露施姓司機在調解上坦承，當天自己的行駛時間是早上6點到晚上6點，但肇事班車的發車時間是晚上7點多，已經是超時上班逾越駕駛條件。

劉建志表示，之前有傳出保險公司說不賠，其實就是因施姓駕駛違反持照條件行駛所以不理賠，質疑巨業的排班有問題。

林姓女大生媽媽則表示，至今感受不到對方的誠意，強調每個人應該負起該負的責任，而不是推託，跟律師秉持的就是希望透過這個過程伸張正義，不是只有對自己，而是對社會有一個交代，不然如果可以為所欲為，那大家上路都要提心吊膽，這個社會就會很亂。

【看原文連結】

更多自由時報報導

精神不濟？台北女大生騎機車夜遊 上午經霧峰山區自撞墜溪不治

88歲翁身綁爆裂物參拜廟宇引爆 臟器外露搶救中

基隆男子頭部中彈倒臥廁所 消防員破門送醫仍不治

獨家》「騙扁小子」黃琪花招吞2300萬 男密友因成「使用人」脫身

