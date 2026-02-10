巨業公車輾死東海女大生 同行學姐作證「二度開動」：聽到骨頭碎裂聲、呻吟瞬消失

施姓客運駕駛2024年9月駕駛公車時，未減速就左轉，撞上行人穿越道上的2名女大生後，又二度往前開，導致林姓女大生被輾死。讀者提供



台中市林姓東海女大生前年9月被巨業客運施姓駕駛輾死，雙方因談不攏賠償金額，至今仍未和解，台中地院今日（2/10）開庭審理，當時和林女同行的王姓學姐也出庭作證，表示當下目睹林女遭車輪輾過頭頸，結果公車停下後，又二度往前開，林女的呻吟聲瞬間消失，還聽見「頭骨碎裂聲」。

檢警調查，施男2024年9月22日駕駛巨業305路公車，行經中區綠川東街左轉中山路時，因未落實轉向停看行，當場撞上走在行人穿越線上的20歲林姓女大生，引起社會輿論關注行人安全。中檢後續依過失致死罪嫌起訴施姓駕駛，至於家屬控訴殺人部分則不起訴。

台中地院今日上午傳喚當時同行的王姓學姐到案作證，王女表示她是林女的學姐，當天相約看完電影後散步離去，當時行人穿越道的號誌是綠燈，且公車還有一段距離，原本以為不會撞上，沒想到司機卻未減速就直接左轉，導致他們走到一半就被撞上。

王女回憶事發當下情況，表示她被撞倒捲入車底，上半身被壓在車頭至車輪前下方，肩膀、胸口都被壓到，公車停下後她才爬出來坐到地上，整個人不知所措、不知道發生什麼事，林女則被壓在車底，不斷發出哀號，還聽到她喊「好痛」。

王姓學姐表示，當時她曾要求司機快點叫救護車，結果司機不知為何又往前開，「聽到骨頭碎裂的聲音，呻吟聲就消失了」，自己馬上大叫，要求司機往後退一點。

當庭也播放路口和公車上的行車紀錄器影像，畫面中可見兩人被撞後，王女上半身一度捲入車底，後來自行爬出，林女的手則出現在右前車輪旁。結果沒過多久，司機又上車並繼續往前開，王女見狀激動向司機嘶吼「你在幹嘛！」並喝令所有乘客下車一起幫忙抬車救人，並急著要求叫救護車。

林女母親當庭看見女兒被二度輾壓、慘死的畫面後，難過地不斷啜泣，審判長王振佑詢問施男有無其他意見時，施男則表示「對林媽媽很抱歉」。

