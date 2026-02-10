巨業客運撞死東海女大生案開庭 家屬見勘驗畫面啜泣駕駛道歉

東海大學林姓女學生2年前步行走過行人穿越道時，遭巨業客運駕駛撞死，雙方三度協調破局進入訴訟程序。台中地院今天開庭，與林女同行遭撞傷的王姓學姐出庭作證，庭中並勘驗路口監視器、行車紀錄器等畫面，林女母親目睹畫面難過啜泣，駕駛施姓男子當庭表示「很對不起林媽媽」。

巨業客運305號公車於民國113年9月間撞死東海大學林姓女學生，巨業公司與家屬三度協調破局後進入訴訟程序。台中地院今天開庭，傳喚施姓駕駛，以及與林女同行遭撞傷的王姓學姐到場作證。

王女出庭證稱，當天與林女相約看電影，散步返家途中通過綠燈時，見案發公車還有一段距離，兩人走在行人穿越道上，公車轉彎未減速直接撞上她們。王女說，她被捲入車底，上半身肩膀、胸口等處被壓在車頭下方，車子停下後爬出脫困，見林女還被壓在車下，立即請駕駛叫救護車，卻看到公車又往前開，發現林女原先還在喊痛，但呻吟聲已消失。

法庭中並勘驗路口監視器與公車行車紀錄器等畫面，林女母親見畫面不斷啜泣。法官庭中訊問對審理有無其他意見，駕駛施男表示「很對不起林媽媽」。

據檢方起訴書指出，巨業交通施姓駕駛於113年9月22日晚間9時多，駕駛公車行經台中市中區綠川東街往西方向行駛，至中山路交叉路口時，不慎以車頭撞擊步行穿越行人穿越道的行人林女及王女。

事故造成兩人倒地，施男察覺有異下車察看，見王女趴坐於公車右前車門口，受有手臂、膝部擦傷及肩膀、大腿等處開放性傷口等傷害，而林女僅左手部露出於右前方車輪後方。

施男為免輾壓林女，又上車往前微駛，造成林女左上臂起至右肩、頭、胸部因而受有輾壓傷，致中樞休克死亡，王女見車輛已輾壓到林女，便大呼停車，並通報警方到場處理；檢方偵辦後，依過失致死等罪嫌起訴施男，審酌他有相關前科，建請法院從重量刑。