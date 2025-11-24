巨業客運撞死東海女大生 今三度調解未達共識又破局

東海大學林姓女學生去年9月間步行走過行人穿越道時，遭巨業客運駕駛撞死，雙方今天進行第三次協調，因賠償金額未達共識再度破局。家屬委任律師透露，家屬未感受到誠意，事發後巨業公司也未派人道歉，且司機坦承當天超時排班。巨業公司則表示，因公司疏失違規排班，但未超時，且監理單位已懲處，遺憾暫無法達成和解，將配合司法程序。

巨業客運305號公車去年9月22日撞死東海大學林姓女學生。今天在台中地院舉行第三次協調，因賠償金額始終未達成共識，女學生家屬的委任律師表示，今天只有施姓司機出席，巨業公司未派代表，後續交由司法審理。

家屬委託律師指出，家屬未感受到對方誠意，認為巨業公司確實有做錯的地方，卻不願意派人面對、道歉，對此感到遺憾。律師也透露，施姓司機坦承，當天自己的行駛時間是早上6時到晚上6時，肇事班車的發車時間是晚上7時，明顯超時上班。

台灣愛巴士交通聯盟（巨業）徐姓經理告訴中央社記者，施姓司機年滿65歲，規定的行駛時間是早上6時到下午6時，不過當天他在休息4小時後才又發車。因公司的疏失違規派工，事發時，監理單位已對公司進行懲處。

巨業交通股份有限公司後續也發布聲明表示，本案曾於法院調解協商，會後聯繫兩造各自委任律師詢問意見，雙方對於和解條件始終未能達成合理共識，陷入僵局而暫無和解之望，深表遺憾，後續將持續配合司法程序。