巨浪襲西班牙渡假勝地特內里費島 釀3死15傷

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕西班牙渡假勝地、加那利群島的特內里費島(Tenerife)近日發生多起巨浪襲擊事故，導致3人死亡和至少15人受傷，有多人都被巨浪捲入海中。

根據《衛報》(The Guardian)報導，救援直升機從島嶼北部拉瓜查市(La Guancha)海灘救起1名落水男子，但該男子抵達醫院後被宣布死亡。當地媒體《El Día》稱，該男子是1名43歲西班牙人，事發時正在海灘釣魚。

1名男子在島嶼南部埃爾卡韋索海灘(El Cabezo)被發現漂浮在海面上。救生員和醫護人員試圖對其進行搶救，但他當場死亡。該男子身分尚未公佈。

廣告 廣告

1股巨浪在島嶼北部城市普埃爾托德拉克魯斯(Puerto de la Cruz)將10人捲入海中，其中1名女子因心臟病發作不幸身亡。《El Día》稱該名女子是1名79歲的荷蘭公民。

關於15名傷者，《衛報》提及其中8名傷者的經歷。特內里費島緊急救援部門表示，突如其來的海浪拍打在克魯斯港(Puerto de la Cruz)碼頭上，將人們捲入海中，3人因此重傷，已被送往醫院治療。

該島東北角的羅克德拉斯博德加海灘(Roque de las Bodega beach)有至少5人被強浪捲入海中受傷。所有傷者均為法國遊客。

值得注意的是，當地緊急救援部門先前已發布預警，提醒民眾注意秋冬季常見的突發海浪和強風，該島目前已提高沿海災害警戒等級。

【看原文連結】

更多自由時報報導

威脅高市早苗！中國戰狼薛劍：插手台海就「斬斷你們骯髒的脖子」

日本拉麵店員開店遇熊襲 把熊摔走繼續工作、網友驚呼「太扯了」

血腥掃毒！巴西上百具屍體躺滿街 震撼空拍照曝光

上班首日就遭開除！ 中國籍空姐喊冤「只是拿幾瓶水」 新航回應了

