巨浪阻救援! 東港漁船印尼船員重傷 海巡戒護1天救出

東港籍一艘漁船，2月3號海上作業時，一名印尼船員右小腿受傷變形，無法行動，海巡接獲通報後，立即派遣雲林艦前往進行救援，卻因為海象相當惡劣，陣風達10級、浪高約6至7公尺，根本無法靠近，海巡在旁戒護一天後，終於成功將傷者救出送醫。

一名印尼船員右小腿受傷變形，無法行動，海巡接獲通報後，立即派遣雲林艦前往進行救援。（圖／民視新聞）

海巡人員：「目前船的最大搖擺程度，左傾27度右傾29度。」2月3號凌晨，海巡接獲通報，緊急出動雲林艦，要去搶救受傷漁工。漁工所搭乘的漁船，在風浪中不斷搖擺，這艘東港籍漁船，一名印尼籍漁工實施海上作業時受傷，右小腿變形疑似骨折，無法行動，海巡獲報後，派員前往救援，卻受到東北季風影響，海象非常惡劣，根本沒辦法進行接駁。南部地區機動海巡隊組主任陳護元：「派遣本隊4000噸級雲林艦，前往執行救援任務，現場受強烈東北季風影響，海象極其惡劣陣風達10級，浪高約6至7公尺，經評估後因風浪過大，無法立即進行接駁，雲林艦先行在旁戒護該船。」

一名印尼船員右小腿受傷變形，無法行動，海巡接獲通報後，立即派遣雲林艦前往進行救援。（圖／民視新聞）





隔天早上，海象稍有趨緩，雲林艦進行人員接駁工作，但受傷的漁工，疼痛難忍，無法自行走上擔架，兩名海巡人員，更冒險跳到漁船上，接漁工送醫。南部地區機動海巡隊組主任陳護元：「此次任務雲林艦於海象惡劣狀況中，克服接駁的困難，成功於黃金時間內救回受傷漁工，再次展現海巡守護人道救援的精神。」經雲林艦醫官初步診療，研判傷者為右腳臗關節異位，給予適當照護，並全速返回高雄港，受傷外籍漁工也在船長家屬的協助下，順利就醫治療。

