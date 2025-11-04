巨無霸菠蘿麵包放大16倍！羅宋比帝王蟹大 12公分巨型燕餃

美食需要話題增加網路討論度，從巨型麵包到超大黑糖饅頭，各式放大版美食紛紛吸引消費者目光，成為社群網路熱議話題。量販店推出比一般大16倍的菠蘿麵包、號稱比帝王蟹還巨大的羅宋麵包，以及長度達12公分的火鍋料燕餃和魚餃，這些超大尺寸的美食主要鎖定年輕人、上班族及家庭旅遊聚會市場。其中網路聲量最高的是埔里黑糖饅頭，重達一公斤卻只要45元。

量販店業者推出巨無霸麵包。（圖／TVBS）

量販店業者推出的巨型麵包系列引人注目，其中菠蘿麵包重達1.3公斤，羅宋麵包重1.25公斤，可頌則有620公克，這些麵包體積龐大，一隻手幾乎拿不住。業者表示，這些巨無霸麵包上週剛推出，週末就售出十幾個，期望假日銷量能突破50個。有消費者認為這些大型麵包非常適合家族旅行或聖誕節聚餐時分享，一位消費者表示：「家族去旅行買一個應該很有趣，大家分著吃我覺得滿OK的。」

廣告 廣告

除了麵包類，火鍋料也加入巨無霸行列。燕餃和魚餃被放大到長達12公分，是一般常見尺寸的兩倍，加入火鍋後直接變成主食。有消費者表示，這類放大版火鍋料比較適合多人聚餐時選擇，但平常家中只有兩個人時還是要視情況而定。

量販店推出比一般魚餃大兩倍的大型魚餃。（圖／TVBS）

根據網路溫度計資料，巨無霸食物中網路聲量第一名是埔里的黑糖饅頭，這款比臉還大的饅頭重量超過一公斤，價格僅45元。店家一開門就吸引大批民眾排隊，顧客幾乎每人一次購買十顆，與家人朋友分享。

網路聲量排名第三的是重達兩公斤、號稱10人份的台中巨無霸布丁，這款浮誇甜點使用八顆雞蛋製作，搭配巨大香草冰淇淋，適合多人分享。另外還有與保鮮膜盒同長的巨大蛋餅，份量豪邁、餡料十足，起司濃郁又牽絲，同樣受到消費者歡迎。

各家業者推出這些巨無霸食物，主要目的是搶攻打卡商機，成功在Facebook和Instagram等社群平台佔據版面，引發討論熱潮。

更多 TVBS 報導

西門町美食-1！40年老字號「宏益水晶餃」歇業

台北竟然還吃得到20元銅板麵？精選「19家」大同區美食

傳台灣在愛沙尼亞設處卡關2年！日媒曝「叫台灣或台北」喬不攏

北高萬聖節拚了！蔣萬安獵魔女團嗨翻 陳其邁成「STAFF邁邁」

