「巨無霸」鳳凰颱風逼近！粉專1圖示警 網嚇喊：毀滅的路徑

龐大的鳳凰暴風圈足以籠罩整個台灣，路徑圖讓網友看得心驚驚，直呼「天佑台灣」。（圖／翻攝自NCDR Watch）





中度颱風鳳凰朝台灣步步逼近，中央氣象署今（9）日下午1時發布最新動態分析，鳳凰將在11日北轉、12日至13日接近並通過台灣。氣象粉專指出，若鳳凰的路徑沒有特殊變化，將從彰化到台南間登陸，隨後撞上中央山脈、穿越台灣上空，而龐大的鳳凰暴風圈足以籠罩整個台灣，路徑圖也讓網友看得心驚驚，直呼「天佑台灣」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日中午發文，表示鳳凰即將增強為今年第5個強烈颱風，今日夜晚將以顛峰之姿登陸菲律賓呂宋島，明（10）日進入南海後，緊接著就會北上了，若路徑沒有特殊變化，暴風圈將在12日上午接觸南部陸地，夜晚籠罩中、南部地區，12日深夜至13日凌晨間，將從彰化到台南間登陸，隨後撞上中央山脈，穿越台灣上空快速減弱。

粉專指出，雖然路徑及風雨預測仍有待觀察，且接近台灣時強度可能削弱，但鳳凰體型龐大，可以確定的是基宜花東、新北東側、雙北山區需嚴防連續3天劇烈降雨；大台北週二共伴有大雨；中部、南部、澎湖、金門必有強勁風勢，提醒民眾趕緊做好準備，別因為可能只剩下輕度颱風而有僥倖心態。

貼文引發網友熱議，「希望平安」「天佑台灣」「不要來啦！」「希望一切平安，大家快做好準備！」「毀滅的路徑」「不要再來嘉義了⋯⋯」「來又被打到消散，就自我毀滅就好呀！不要來了啦」「又一個想來跟神山PK的」「以過往的經驗，路徑似乎都比預估的更往南偏」「換個方向挑戰護國神山」。

