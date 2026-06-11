巨石崩落砸壞軌道 阿里山林鐵「本線」停駛

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嘉義阿里山林業鐵路獨立山路段發生土石崩落而無法行駛。（圖／東森新聞）





嘉義山區連日豪雨，造成邊坡土石鬆動，阿里山林業鐵路獨立山路段發生土石崩落，巨石砸中軌道導致變形損壞，目前本線無奈停駛。

阿里山林業鐵路軌道遭巨大落石砸毀，所幸事發當時沒有列車行經。嘉義山區近日持續降下豪雨，人員一早巡查時發現邊坡土石崩落，除了巨石外，現場還有大量碎石、樹幹、樹枝及土石一併遭沖刷而下。原本阿里山林鐵已因大雨預警性停駛2天，6月11日又緊急宣布，本線再延長停駛1天。

阿里山林鐵文資處副處長周恆凱表示，本線獨立山路段27公里460公尺處，上邊坡發生土石崩落，造成軌道變形損壞，目前已調派機具及人力前往現場搶修。

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根據氣象署資料顯示，阿里山測站近3天累積雨量達221毫米，屬於典型梅雨季氣候型態，期間多為陣雨或短暫雷雨，降雨機率超過70％。連日豪雨導致土石鬆軟，6月11日一早即傳出巨石壓毀軌道事故，因此本線嘉義至阿里山區間停駛，其餘3條支線則維持正常營運。

周恆凱表示，阿里山林鐵本線嘉義至阿里山區間6月11日停駛，後續將視天候及路線修復狀況，另行公告復駛時間。

阿里山小火車沿線除了可欣賞雲海與山景外，6月也正值螢火蟲季，能觀察豐富生態。然而，受到西南氣流及鋒面帶來的強降雨影響，原本雨勢趨緩後已恢復行駛的本線，又因土石崩落發生意外。此次巨石造成軌道嚴重變形，恐需數日才能完成修復。未來一週仍有降雨機會，端午節三天連假民眾若規劃搭乘阿里山林鐵出遊，行程恐受影響。

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