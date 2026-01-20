巨石強森《重擊人生》的六大魅力：真實故事改編 人形粉碎機在綜合格鬥界發展初期的榮光 背後是無言的痛苦風暴｜1/23戲院見
【文/龍貓大王通信】天下武林一大堆，拳擊、摔角、少林拳、巴西柔術都有自己的武林，那麼誰才是天下第一？綜合格鬥（Mixed Martial Arts，MMA）這種允許選手使用不同格鬥技術對決的競技運動，可以滿足武癡們的夢想。但在終極格鬥冠軍賽（UFC）正規化綜合格鬥的理想之前，有許多鬥士艱難地實現這個遙不可及的夢想。1/23上映的《重擊人生》正是MMA界初期先驅馬克克爾的故事，讓我們來分析這部非一般運動電影的魅力。
🍿《重擊人生》The Smashing Machine
上映日期：2026/1/23
演員：巨石強森、艾蜜莉布朗
片長：123分
《重擊人生》的故事是什麼？
這是馬克克爾（巨石強森飾）的人生，這位摔角選手的業餘戰績極其輝煌，幾乎沒有敗績。而當他開始加入UFC賽事，更是所向披靡……這樣一位摔角英雄似乎難逢敵手，但馬克卻在遠征東京的PRIDE賽事裡，遇上人生最大的困境。這位人稱「粉碎機」（the Smashing Machine）的巨型怪物，身心都遭遇巨變，與女友道爾（艾蜜莉布朗飾）關係也生變。
但馬克堅持要重返戰場，奪回屬於他的榮耀。這可能是決定他人生的最重要一戰，而馬克的夢想會成真嗎？
魅力一：如果你不認識「人形粉碎機」，這部電影會讓你認識他
如今，MMA界英雄輩出，他們每場比賽都能收穫驚人獎金、擁有全球粉絲。但是，馬克克爾這個名字可能並沒有那麼家喻戶曉，事實上，他當年最重要一場關鍵之戰，也就是2000年PRIDE賽的冠軍賞金，也僅有20萬美金而已——以現今物價換算，也不到40萬美金。而當今的格鬥天王康納麥葛瑞格，一場比賽最少都能拿到千萬美金的獎勵，這是天差地遠的落差。可是，馬克在遙遠90年代擁有的「粉碎機」美名，卻來自永遠讓後生小輩景仰的頂天戰力，而《重擊人生》迫不及待地在開場便要介紹給你，什麼才是人形粉碎機。
身高183公分、體重110公斤，馬克克爾是毋庸置疑的重量級選手。這座巨山的特技是摔角，他是美國大學體育協會（NCAA）摔角冠軍、兩屆亞軍、美國自由式摔角國手，這代表他的體能與技巧不但有制霸全國的實力，而且還能代表美國與世界一戰。當鈴聲響起，馬克會急速向前，直接撲倒對手，而後以騎乘位壓制對手，直接以「地面重擊」（Ground-and-Pound）招式攻擊對手頭胸部，讓對方後腦再重擊地面。
這是真正的粉碎機，或應該更精準地說，是無情的打樁機。馬克的重擊更像在摧毀地面，而很不幸的是對手恰恰處在馬克與擂台地板之間。馬克的速度與力道都是頂尖，因此一旦你被他流暢的摔技制服於地面，接下來你就無法逃離110公斤的巨山壓在身上，只能乖乖被打樁直到粉碎。那時的MMA比賽還在發展初期，比賽規則尚未建置完全，更缺乏保護選手的概念。因此，被馬克撲倒打樁的犧牲者們，時常無法意識清醒地走下擂台，甚至還被打到臉部扭曲變形……
《重擊人生》開場，便是介紹粉碎機登台的重要橋段，它以短短的十分鐘，介紹馬克的驚人外型與恐怖戰力。以巨石強森的外型飾演這位格鬥前輩，自然不須擔心肌肉線條與體型是否走鐘；而這個開場裡，巨石強森也模仿了馬克的「開場瞬殺」技巧，導演班尼沙夫戴的鏡頭，特寫對手臉部被馬克摧殘的殘忍畫面，令人不寒而慄。但馬克贏得比賽後，沙夫戴的鏡頭裡整個賽場似乎灑滿了金粉，閃閃發光……觀眾們齊聲為馬克歡呼鼓掌，這個明顯夢幻化的鏡頭，呈現了馬克初出茅廬即巔峰的輝煌時刻，也呈現他沉浸在勝利裡的喜悅情緒。
魅力二：但這不是一般的運動競技電影
《重擊人生》開場後半小時都如此夢幻，馬克是真正的人生勝利組。他在場上沒有對手，他甚至戰勝自己的導師馬克柯爾曼（Mark Coleman）；他還有外型火辣的女友道爾相伴；他贏得的獎金足以讓他買下一棟雙層豪宅。當然，按照一般經典運動電影的公式，我們知道我們的英雄不會永遠這麼一路順風……他一定會遭遇困境、被擊倒、被背叛、跌落谷底……但他一定會再起，會向著朝陽練跑、會在沙灘迎著夕陽練跑、最終在復仇戰擂台上，含淚吐血地擊敗對手，贏得最終榮耀。
可是，《重擊人生》不想告訴你這種老套故事。
事實是這個世界也不知道馬克克爾在勝利者形象背後的痛苦，2002年，HBO推出了紀錄片《The Smashing Machine》，描述了馬克克爾的前半生。這部紀錄片被稱為「MMA史上最殘酷的紀錄片」，或是「最真實的MMA紀錄片」，因為它紀錄了馬克的真實受苦面貌。馬克在多年征戰過程中，有嚴重的止痛藥成癮問題、嚴重的憂鬱症、他的婚姻與生活雙雙崩潰，而跨國遠征的疲累，MMA賽制與規則的不斷變動，還有贏得勝利的渴望，三重壓力加上舊傷，對他身心造成了嚴重打擊，以及無限輪迴的惡性循環——這不是什麼冠軍明星紀錄片，這是一位受害者在MMA界的求生紀錄。
電影《重擊人生》原名與紀錄片《The Smashing Machine》相同，這部電影更像是基於紀錄片進行戲劇化改編的作品，因此，一般運動電影公式裡通常設定「勝利」或「冠軍」為主角終點的套路，不會在這部電影裡出現。馬克遭遇的各種「痛苦」，才是《重擊人生》真正的重點。
魅力三：你必須在電影院體會這場無法逃離的痛苦音牆風暴
所以，你必須在電影院體會《重擊人生》這場無法逃離的痛苦音牆風暴。因為從電影一開始，Nala Sinephro註定會成為今年最佳電影原聲帶的配樂，在電影院的高規格音響設備下，會形成一道巨大的音牆，時時刻刻圍繞著你。電影裡會出現當年PRIDE戰之前，布袋寅泰登台演出的橋段。今年63歲的布袋，會扮成25年前的布袋，在大銀幕上狂飆電吉他。但是，你可以清晰感受到，布袋名聞全球的電吉他奏音，「回音」（Echo）效果被刻意放到最大，導致你只會聽到鬧哄哄的迴盪聲響……沒錯，這與Nala的配樂一樣，都在刻意製造音牆。
Nala的配樂具現化《重擊人生》的痛苦，它聽來像氛圍爵士（ambient jazz），使用低音管、合成器或豎琴製造一道連續不斷的長牆。劇本並沒有讓馬克有太多自述內心痛苦緣由的篇幅，絕大多數時候，都是配樂帶給觀眾一種有如冥想般的靜謐哀傷氣氛。巨石強森的大臉在大銀幕上流露空洞的眼神，而配樂在告訴我們這位演員沒有說出的心境。這些配樂似乎揮之不去，似乎不斷重複，如鬼魅一般纏著觀眾與馬克。
這部電影並沒有仔細分析馬克的心魔、或是他與妻子道爾之間的問題。它透過配樂去描繪觀眾看不到的心理情緒高低起伏，所以，如果你沒有在好音響設備的環境裡欣賞這部電影，那麼這部電影的情感效果便可能打折。
魅力四：MMA界發展初期的野蠻階段
如果你是MMA迷，《重擊人生》會告訴你這個現今年度產值上億的娛樂產業，在發展初期的混亂狀況。在馬克制霸UFC的初期，因為UFC那時沒有重量級上限、沒有回合制度、規則極度原始，因此馬克事實上享受到一段時間的紅利，他可以以身材優勢與殘暴打法快速解決比賽。但在日本的PRIDE比賽裡，電影會呈現主辦單位為了保護選手以及公平性，不斷地修改比賽規則，間接封鎖了馬克等初期選手愛用的絕招，他們甚至因此必須改變攻擊或防守風格。
這些變化都讓馬克快速變成前浪，PRIDE的對手們也在快速學習防摔、站立重擊或是消耗戰打法，這些都是反制馬克的有效招式，而這也是MMA界的潮流變革。每個年代流行的格鬥風格都不太一樣，而《重擊人生》儘管僅以1997～2000年的馬克人生為題，但觀眾仍然能看到這四年內，格鬥潮流的演變對馬克造成的重大影響。
魅力五：真摯的戰友情誼
《重擊人生》很可能是一部致鬱電影，但它也是一部治癒電影。它強調馬克的痛苦人生，但它同時也強調著馬克身邊的安定力量，例如亦師亦友的馬克柯爾曼——由真正的MMA選手萊恩貝德（Ryan Bader）飾演，他的表現非常出色，很難相信他是第一次演戲；類似的還有後來訓練馬克的教練巴斯，他誇張的情感表現稍稍緩和了電影的悲劇氣氛。這些角色都在以自己的方式關心馬克，他們希望拉他一把，這些真心表演會令觀眾喜歡上他們。
魅力六：巨石強森的表演
《重擊人生》的劇本原來就沒有讓馬克自白心境，因此巨石強森必須以肢體與面部表情去呈現馬克的情緒。一場一鏡到底的橋段裡，巨石強森精彩地表現了不同的情緒。他必須好聲好氣地向主辦抗議不公，然後壓抑情緒走過長廊，最終在獨自一人的休息室崩潰，巨石強森完美地在壓抑與釋放間表現了自制力與脆弱，呈現了馬克克爾這位擂台殺神其實很溫和的個性，與他遭遇打擊時的反應，值得一看。
《重擊人生》將在1/23全台上映。
