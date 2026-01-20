巨石強森不要命了！增重13公斤換臉要求「拳拳真打」 慘遭揍到腦震盪

巨石強森為《重擊人生》在半年內迅速增重13公斤，更參加12週格鬥訓練營，讓動作能夠更加精準。采昌國際多媒體提供

動作巨星巨石強森（Dwayne Johnson）在改編自真人真事的電影《重擊人生》（The Smashing Machine）中，徹底卸下英雄光環，飾演UFC傳奇重量級冠軍馬克克爾（Mark Kerr）。為了這部問鼎金球獎雙料提名的轉型作，巨石強森不惜在半年內增重13公斤還原肌肉形狀，甚至在擂台戲中要求對手「真打」，導致一度腦震盪送醫。

半年增重13公斤還原肌肉細節 巨石強森：職業生涯最大挑戰

為了貼近馬克克爾巔峰時期的體態，原本就是「肌肉猛男」的巨石強森，特地研究馬克因格鬥鍛鍊而成的特殊肌群。他透露這並非靠高熱量飲食堆積，而是針對斜方肌、頸部進行高強度的專項訓練，在半年內增重13公斤，力求「連肌肉品質都還原。」

巨石強森更投入長達12週的格鬥特訓營，務求動作精準到位，讓他直呼：「這是我做過最困難的事情，是職業生涯最大挑戰！」

金獎特效妝遮蓋刺青 完妝震撼本尊：鏡子裡就是我自己

除了肉體改造，《重擊人生》請來金獎特效化妝師辻一弘為其量身打造特殊妝與假髮。巨石強森每次開拍前需耗時超過3小時進行梳化並遮蓋全身刺青。當他初次完妝走入片場，驚人的轉變讓對手戲女星艾蜜莉布朗（Emily Blunt）狂起雞皮疙瘩，連馬克克爾本尊看到後都驚呆大喊：「他就像我的鏡像，看著他就像看著我自己！」馬克坦言原本以為只是戴假髮，沒想到還原度高到讓他震驚到對著巨石強森「罵了一分鐘。」

《重擊人生》中巨石強森真實還原「UFC重量級冠軍」馬克克爾外貌。采昌國際多媒體提供

拒用替身遭拳拳到肉狠揍 巨石強森親上陣換來腦震盪

導演班尼沙夫戴（Benny Safdie）追求真實感，要求擂台戲必須一鏡到底，這意味著巨石強森無法使用替身。

為了讓疼痛感真實呈現，巨石強森主動要求對手「拳拳真打」，結果在拍攝過程中意外遭到猛揍導致腦震盪。他回憶當時神情昏沉、步伐踉蹌的畫面「全是真的」，但他對此毫不後悔，感性表示為了藝術必須全力以赴。

強勢問鼎金球獎雙料提名 《重擊人生》本週五全台獻映

由A24重磅出品的《重擊人生》，不僅讓巨石強森展現從影以來最深刻的演技，更讓他與艾蜜莉布朗分別入圍本屆金球獎「戲劇類最佳男主角」與「最佳女配角」。電影將在本週五（1月23日）於全台上映，帶領觀眾見證傳奇格鬥家的血淚人生。



