巨石強森增重13公斤 《重擊人生》改頭換面本尊認證

巨石強森在半年內迅速增重13公斤，並參加12週格鬥訓練營，讓動作更精準。（采昌提供）

動作男星巨石強森（Dwayne Johnson）在改編真人真事的電影《重擊人生》（The Smashing Machine）中為貼近主角「UFC傳奇重量級冠軍」馬克克爾（Mark Kerr）本尊巔峰時期樣貌，不僅增重13公斤，還花3個多小時做特殊化妝，讓馬克克爾看了都忍不住驚呼：「是我自己！」

為了演出《重擊人生》裡的格鬥天王馬克克爾，「肌肉猛男」巨石強森調整鍛鍊方式與飲食，更參加12週格鬥訓練營。劇烈的身體轉變與超乎想像的訓練，讓他直呼：「是我做過最困難的事情！」

另在外型上，該片請金獎特效化妝師辻一弘（Kazu Hiro）為巨石強森量身打造數十個臉部特殊配件、各式傷口，以及不同情境的假髮，讓他的外型貼近馬克本尊。每次拍攝，巨石強森都必須耗費超過3小時梳化與遮蓋刺青。他回憶：「我坐在鏡子前3、4小時，看著一切慢慢改變。」初次完妝後，他看著鏡子，愣住整整10分鐘，簡直不敢相信。馬克本人也說：「他就像我的替身、我的鏡像！」並解釋：「我本來以為就只是讓他戴個假髮，但看到他完妝出來後，我震驚到罵了他一分鐘！」

巨石強森在片中真實還原「UFC重量級冠軍」馬克克爾外貌。（采昌提供）

在拍攝擂台打鬥戲時，為了讓疼痛感真實顯現，導演班尼沙夫戴不希望切換巨石強森的鏡頭。巨石強森解釋：「這意味拍攝時不用替身，我得正面對打、被痛扁。」而他不僅欣然接受親自上陣，更主動要求同台對手拳拳真打，但這也導致他一度被猛揍到腦震盪：「你們會看到他一拳拳地揍我，非常瘋狂，然後也會看到我有點昏沉，那也是真的，因為我腦震盪了！」但他毫不後悔，更開心表示：「這就是必須做的事情，得全力以赴，而我們確實做到了！」

《重擊人生》描述在1990年代的格鬥世界裡，馬克克爾（巨石強森飾演）被全球奉為無人可敵的「粉碎機」。為了延續傳奇，馬克與頂尖選手們受邀遠赴日本，在更殘酷的戰場上尋求下一場勝利。然而真正擊垮他的並非對手，而是「永遠必須最強」的壓力。這份重擔吞噬他的生活，也撕裂他與女友道恩（艾蜜莉布朗飾演）的關係。身心崩裂的他，為了再度站上擂台，只能依賴麻醉藥，也一步步陷入藥癮深淵。他必須重新面對自我，是被這場毀滅吞沒？還是再戰一場比任何比賽都殘酷的「反擊人生」？更多訊息請上電影官方臉書粉絲團與Instagram專頁及Threads專頁查詢。該片將在本週五（1/23）全台上映。

