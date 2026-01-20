巨石強森拍《重擊人生》要求來真的 親上擂台竟被揍到腦震盪

巨石強森主動要求同台對手拳拳真打，導致他一度被猛揍到腦震盪。（采昌國際多媒體提供）

由巨石強森領銜主演的《重擊人生》，改編「UFC傳奇重量級冠軍」馬克克爾的真實故事。為了貼近本尊巔峰時期樣貌，已是肌肉猛男的巨石強森調整鍛鍊方式與飲食，力求連肌肉形狀都要還原，在半年內迅速增重13公斤，更參加12週格鬥訓練營，讓動作能夠精準到通過格鬥鐵粉的考驗。

他分享：「我得增重並保持敏捷，必須能在擂台和八角籠裡自由移動。這很困難，要增加這麼多重量並不容易，因為馬克的斜方肌、背部和腿部都非常壯，是經過無數動作鍛鍊而成的。」

廣告 廣告

為此巨石強森調整鍛鍊方式與飲食，半年內快速增重13公斤，他說：「馬克的肌肉有不同的品質，不是靠漢堡與奶昔就可以擁有，是快縮肌纖維，我此生從沒做過這麼多斜方肌和頸部訓練。」

為了讓格鬥動作精確，巨石強森也投入12週的訓練營，以通過格鬥鐵粉的考驗。劇烈的身體轉變，加上超乎想像的訓練內容，讓他直呼：「是我做過最困難的事情，亦是我人生和職業生涯的最大挑戰。」

巨石強森在《重擊人生》真實還原「UFC重量級冠軍」馬克克爾外貌。（采昌國際多媒體提供）

除了肉體變化，《重擊人生》還請來金獎特效化妝師辻一弘（Kazu Hiro）為巨石強森量身打造數十個臉部特殊配件、各式傷口，以及不同情境的假髮，讓他的外型時時貼近本尊。每次拍攝，巨石強森都必須耗費逾三小時梳化與遮蓋刺青，他回憶：「我坐在鏡子前三到四小時，看著一切慢慢改變，有十幾個不同的臉部配件，很細微但非常有影響力。」

他憶起初次完妝過程：「我看著鏡子，整整愣住十分鐘，簡直不敢相信自己看到的。」當他走進片場，宛如抹去過去印象的驚人轉變震撼全場，不僅讓艾蜜莉布朗狂起雞皮疙瘩，馬克本人也大喊：「他就像我的替身，像我的鏡像，像眼前看著的是我自己。」

拍攝擂台打鬥戲時，為了真實顯現疼痛感，導演班尼沙夫戴（Benny Safdie）不希望切換巨石強森的鏡頭。後者解釋：「這意味著不用替身，我得正面對打、被痛扁。」而他不僅欣然接受親自上陣，更主動要求同台對手拳拳真打，導致他一度被猛揍到腦震盪：「你們會看到他一拳拳地揍我，非常瘋狂，然後也會看到我有點昏沉，那也是真的，因為我腦震盪了。」但他毫不後悔：「這就是必須做的事情，得全力以赴，而我們確實做到了！」 本片將在本週五（1/23）在台上映。

更多鏡週刊報導

巨石強森增重13公斤 《重擊人生》改頭換面本尊認證

《幾米男孩的100次勇敢》促重出江湖 林懷民竟成網購專家

蕭邦鋼琴大賽雙獎肯定 王紫桐3月登國家音樂廳獻藝