巨石強森拚了《重擊人生》被打到腦震盪

巨石強森主演的《重擊人生》改編「UFC傳奇重量級冠軍」馬克克爾的真實故事。為了盡可能還原馬克巔峰時期樣貌，已經是「肌肉猛男」的巨石強森半年內還快速增重13公斤，他分享：「我得增重，同時還要保持敏捷，必須能在擂台和八角籠裡自由移動。這很困難，要增加這麼多重量並不容易。」

巨石強森也投入12周的訓練營，超乎想像的訓練內容，讓他直呼：「是我做過最困難的事情，是我人生也是我職業生涯的最大挑戰！」此外，每次拍攝他都必須耗費超過3小時梳化與遮蓋刺青，成果就連馬克克爾本人看到後都以為看到自己，「我震驚到罵了他一分鐘！」

在拍攝擂台打鬥戲時，為了讓疼痛感真實顯現，導演班尼沙夫戴不希望切換巨石強森的鏡頭，「這意味著不用替身，我得正面對打、被痛扁。」而他不僅親自上陣，更主動要求同台對手拳拳真打，但這也導致他一度被揍到腦震盪：「你們會看到他一拳拳地揍我，非常瘋狂，然後也會看到我有點昏沉，那也是真的，因為我腦震盪了。」但他毫不後悔表示：「這就是必須做的事情，得全力以赴！」