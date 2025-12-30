巨石強森揭私密脆弱面內心很迷惘 認「當英雄是負擔」不想活在期待

好萊塢巨星巨石強森（Dwayne Johnson）過去總是以無堅不摧的硬漢形象深植人心，但在新作《重擊人生》中，他決定徹底推倒這面牆。這部由他與金球影后艾蜜莉布朗（Emily Blunt）二度聯手的電影，不僅是動作迷的期待，更是巨石強森職業生涯最重要的一場「自我救贖」。

巨石強森在受訪時難得展現感性一面，他坦承拍戲數十年來，雖然創造無數票房神話，內心卻逐漸感到迷惘，「有很長一段時間，我好像總是活在別人的期待之下。拍電影的幾十年來，大多不是那種我能卸下無敵形象、外界期待，不再扮演鼓舞人心的英雄強者電影」。這反而變成一種受限與負擔，因此他期待很久，等待著能演出不同角色的機會。

為了迎戰這個讓他「感到自由」的角色，巨石強森決心放下對票房的執著，走出舒適圈。他表示自己將靈魂全然敞開，甚至形容這是一次「撕開內心」的演繹：「這是我職業生涯最具挑戰性的旅程，卻也讓我感受到前所未有的成就感，徹底改變了我的人生。」

繼《叢林奇航》後的再度合作，艾蜜莉布朗在片中與巨石強森飾演一對情感關係極度複雜、充滿爆發力的伴侶。艾蜜莉強調，這部戲追求的是「真實且難以馴服的互相依存與衝突」，而非大銀幕常見的浪漫套路。她細膩觀察到，因為兩人私下的深厚交情，讓表演更有層次：「當你和某個人如此熟悉時，所有細微的情感都能被引流進角色中。」

巨石強森也感同身受地回應，若不是因為艾蜜莉是他的摯友，他可能無法在鏡頭前如此大膽地展現脆弱：「這份親密建立了信任，而信任讓我們無所畏懼。因為我知道在那樣的脆弱時刻，對方會接住我。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導