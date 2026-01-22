巨石強森演UFC運動員《重擊人生》有頭髮！《情感的價值》文青影迷必看！《啵me》電影也上映！｜1/22 新片快報

最新院線電影請更新！本週新片不能錯過巨石強森演技代表作《重擊人生》看他飾演「有頭髮的冠軍選手」好新奇！影迷都在讚的《情感的價值》終於上映必須朝聖！《啵me》電影也上映！台片新嘗試《啵me之我的青春住了鬼》絕對讓人意想不到！學校放假孩子怎麼辦？帶到戲院把《電影屁屁偵探：星星與月亮》、《魔法公主》IMAX 4K 修復版、《垃圾世界》、和《喵狗麻吉團》都看一輪超歡樂！

巨石強森在半年內迅速增重13公斤，並參加12週格鬥訓練營，讓動作更精準。（采昌提供）

《重擊人生》

巨石強森近年最顛覆形象作品！《重擊人生》改編自 UFC 傳奇選手「粉碎機」馬克·克爾的真實人生，被譽為是「運動員版《鬥士》」，電影更獲得威尼斯影展最佳導演獎！電影描寫一位摔角明星在成名之後，承受巨大心理壓力與身體傷害，從迷惘再度走出來的過程，全片除了有熱血擂台場面，更著墨於明星光環背後的空虛與崩潰，是一部談「成功代價」的沉重人生電影。巨石強森展示肌肉、英雄氣場之餘，另外呈現出極度脆弱的一面，被視為他的演員職涯人生重要代表作之一。

廣告 廣告

史戴倫史柯斯嘉過往曾在《龍紋身的女孩》和《沙丘》飾演反派，這次一反形象，注入真實情感與幽默感。（海鵬提供）

《情感的價值》

坎城評審團大獎作品、挪威奧斯卡代表，看過的影迷都說好！《情感的價值》是一部極度內斂卻後勁驚人的家庭電影，故事圍繞一位長年缺席家庭生活的知名導演，在年老之際試圖修補與女兒的關係，所以邀請她出演自己即將開拍的新電影，卻意外讓多年未解的情感傷痕全面爆發！電影以劇場排練與父女互動交錯進行，探討親情、控制、情感勒索與藝術自私等議題。史戴倫·史柯斯嘉與蕾娜特·萊茵斯薇雙雙拿下歐洲電影獎影帝影后，演技極具真實感，被影評形容為「沒有狗血橋段，卻讓人坐立難安的情感手術刀」。

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇（左）在片中對初孟軒相當關心。（圖／風暴國際股份有限公司）

《啵me之我的青春住了鬼》

台灣少見結合劇場、青春與靈異題材的愛情電影，由《人生清理員》導演陳大璞執導。故事描述一位陷入創作低潮的年輕導演，被迫回到一間鬧鬼的老劇場，重新排演當年未完成的作品，卻在過程中遇見神秘女鬼，也逐漸揭開一段與初戀、遺憾與死亡相關的過去。電影風格介於浪漫與詭譎之間，既有靈異驚悚氣氛，也有濃厚青春傷感。邵雨薇、初孟軒、鄭人碩等人演出情感層次豐富，被評為「台版《情書》遇上《鬼魅浮生》」，是一部談告別、也是談放下的溫柔鬼片。

《重返沉默之丘》之中的怪物都由真人扮演。（車庫娛樂提供）

《重返沉默之丘》

經典恐怖電玩《沉默之丘》睽違多年推出正宗續作，首集導演克里斯多夫·甘斯回歸執導，力圖重現系列最具代表性的心理恐懼風格。故事描述一名男子在亡妻過世後、竟仍收到她寄來的神秘信件，信中暗示她仍「存在於沉默之丘」，於是他再次踏入這座被迷霧籠罩、充滿怪物與詛咒的小鎮。電影不只是驚嚇取向，而是結合罪惡感、失去與內心創傷等主題，恐怖來自心理而非單純血腥，整體氛圍比前作更加陰鬱沉重，被視為粉絲期待多年的「真正續篇」。

在失去畢生摯愛瑪麗以後，詹姆斯傷心欲絕，直到收到瑪麗從沉默之丘寄來的信，讓他踏上重返沉默之丘的冒險。（車庫娛樂提供）

《垃圾世界》

日本逐格動畫鬼才堀貴秀再度展現一人製作極限工藝，從導演、劇本到攝影與剪輯全包辦，打造出極度瘋狂又暗黑的科幻寓言。故事設定在人類將文明轉移至地下後，為解決勞動力問題而創造人工生命體，卻反遭這些「垃圾頭」生物反撲，引發失控與混亂事件！影片外型可愛，內容卻充滿對資本主義、勞動剝削與人性貪婪的諷刺。逐格動畫的「手工」質感極具個性，角色動作詭異卻富生命力，是一部「看似童趣，實則超級厭世」的末日寓言動畫。

《垃圾世界》打造廢墟美學的後末日世界。（捷傑電影提供）

《太空百合戰鬥姬》

金馬奇幻影展場場秒殺話題作，一部完全為成人打造的酷兒科幻音樂動畫。故事設定在「性別銀河拉拉星」，公主被女友甩掉後，發現前任竟被異性戀男星人綁走，於是決定展開荒唐又熱血的宇宙救援行動。全片融合科幻、音樂劇、戀愛喜劇與性別政治，風格極度奔放，角色直接用唱歌表達情慾與認同焦慮，加上畫風大膽、台詞露骨、節奏瘋狂，被影迷形容為「宇宙版《壁花男孩》＋《洛基恐怖秀》」，不只是娛樂爽片，更是一部極具態度的酷兒宣言動畫。

代表人類直男的直白男星人，片中使用拙劣手段追求異性，被惡搞到竟成全片最受歡迎角色。（晨曲提供）

《魔法公主》IMAX 4K 修復版

宮﨑駿生涯最具思想深度的代表作之一，《魔法公主》首次以 IMAX 4K 規格重返大銀幕，畫面細節與色彩層次全面升級。故事描述少年因詛咒而被長老指示「離開部族」，闖入森林後，見證神靈與人類衝突的世界，逐漸看見自然與文明之間難以調和的矛盾。每個角色都有自身信念與生存理由，是宮﨑駿最成熟的環境倫理寓言。多年後重看，仍能有著滿滿對於戰爭、工業化與人性貪婪的尖銳批判，是一部越長大、越能理解的動畫神作。

吉卜力經典動畫《魔法公主》獲譽「宮﨑駿顛峰代表作」。（甲上提供）

《喵狗麻吉團》

寒假最安全牌親子動畫，《喵狗麻吉團》是一部結合音樂、冒險與友情的療癒作品。故事講述一隻愛唱歌又有點自戀的家貓被神秘組織綁架，只好與一隻笨拙卻善良的流浪狗組隊踏上回家旅程。一路上他們經歷各種搞笑事件，也從互看不順眼到逐漸培養默契。電影主打輕鬆幽默節奏，歌曲洗腦、角色討喜，主題聚焦在「不完美的夥伴也能成為最好的朋友」，適合小孩看冒險，大人看情感，是標準但完成度極高的家庭動畫。

《電影屁屁偵探：星星與月亮》

改編自全球銷量突破三千萬冊的超人氣兒童推理系列，《屁屁偵探》最新劇場版再度升級劇情規模。這次屁屁偵探接到神秘任務，必須假扮成偶像潛入星塵島，並與老對手怪盜 U 暫時聯手對抗更大的陰謀。電影延續原作特色，充滿視覺找碴、隱藏線索與腦筋急轉彎設計，讓小朋友可以邊看邊參與解謎，大人則會被各種冷笑話與諷刺橋段逗樂。節奏明快、畫風可愛適合親子同樂！

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！