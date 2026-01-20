巨石強森為《重擊人生》狂增13公斤 耗3小時造型還原驚呆本尊

巨石強森為演岀《重擊人生》，半年內迅速增重13公斤。（圖／采昌提供）

巨石強森（Dwayne Johnson）突破動作英雄框架，獻上演藝生涯最深刻演出的轉型之作《重擊人生》（The Smashing Machine），即將在本週五（23日）於全台隆重獻映。為了貼近主角「UFC傳奇重量級冠軍」馬克克爾（Mark Kerr）本尊巔峰時期樣貌，已經是「肌肉猛男」的巨石強森，調整鍛鍊方式與飲食，力求連肌肉形狀都要還原，在半年內迅速增重13公斤，更參加12週格鬥訓練營，讓動作能夠精準到通過格鬥鐵粉們的考驗。劇烈的身體轉變，還有超乎想像的訓練內容，都讓他直呼：「是我做過最困難的事情！」

巨石強森在仔細研究馬克的身材後，意識到自己必須有所改變，他對此分享：「我得增重，同時還要保持敏捷，必須能在擂台和八角籠裡自由移動。這很困難，要增加這麼多重量並不容易，因為馬克的斜方肌、背部和腿部都非常壯，是經過無數動作鍛鍊而成的。」為此，他調整鍛鍊方式與飲食，「他的肌肉有不同的品質，不是靠漢堡與奶昔就可以擁有，是快縮肌纖維，我此生沒做過這麼多斜方肌和頸部訓練。」而且為了讓格鬥動作精確，他也投入12週的訓練營，全力以赴通過格鬥鐵粉們的考驗。劇烈的身體轉變，加上超乎想像的訓練內容，他直呼：「這是我人生也是我職業生涯的最大挑戰！」

巨石強森高度還原馬克克爾，連本尊都驚呆大喊：「眼前看著的是我自己！」（圖／采昌提供）

除了肉體變化之外，《重擊人生》還請來「金獎特效化妝師」辻一弘，為巨石強森量身打造數十個臉部特殊配件、各式傷口，以及不同情境的假髮，讓他的外型無時無刻都能貼近馬克本尊。每次拍攝，巨石強森都必須耗費超過三小時梳化與遮蓋刺青，讓他對此回憶：「我坐在鏡子前三到四小時，看著一切慢慢改變，有十幾個不同的臉部配件，很細微但非常有影響力。」他並回憶起初次完妝的過程：「我看著鏡子，愣住整整十分鐘，簡直不敢相信自己看到的！」當他走進片場，宛如抹去過去印象的驚人轉變震撼全場，不僅讓艾蜜莉布朗猛起雞皮疙瘩，更讓馬克本人驚呆大喊：「他就像我的替身，像我的鏡像，像眼前看著的是我自己！」並解釋：「我本來一直覺得就只是讓他戴個假髮，但看到他完妝出來後，我震驚到罵了他一分鐘！」

而在拍攝擂台打鬥戲時，為了讓疼痛感真實顯現，導演班尼沙夫戴不希望切換巨石強森的鏡頭，對此巨石強森解釋：「這意味著不用替身，我得正面對打、被痛扁。」而他不僅欣然接受親自上陣，更主動要求同台對手拳拳真打，但這也導致他一度被猛揍到腦震盪：「你們會看到他一拳拳地揍我，非常瘋狂，然後也會看到我有點昏沉，那也是真的，因為我腦震盪了！」但他毫不後悔，更開心表示：「這就是必須做的事情，得全力以赴，而我們確實做到了！」

《重擊人生》改編真人真事，由巨石強森與艾蜜莉布朗共同主演，並強勢問鼎本屆金球獎「戲劇類最佳男主角」與「最佳女配角」雙料提名，即將在本週五（1/23）全台隆重獻映。

