巨石強森猛增13公斤變身傳奇冠軍 本尊傻眼飆罵他一分鐘

〔記者許世穎／綜合報導〕由巨石強森領銜主演的《重擊人生》，改編「UFC傳奇重量級冠軍」馬克克爾的真實故事。為了盡可能還原馬克巔峰時期樣貌，已經是「肌肉猛男」的巨石強森，與導演班尼沙夫戴仔細研究馬克的身材後，意識到自己必須有所改變，竟在半年內快速增重13公斤，讓馬克本人看了都驚呆。

巨石強森回憶「改變」過程時表示：「我得增重，同時還要保持敏捷，必須能在擂台和八角籠裡自由移動。這很困難，要增加這麼多重量並不容易，因為馬克的斜方肌、背部和腿部都非常壯，是經過無數動作鍛鍊而成的。」

為此，巨石強森調整鍛鍊方式與飲食，力求連肌肉形狀都要還原，半年內快速增重13公斤，並表示：「他的肌肉有不同的品質，不是靠漢堡與奶昔就可以擁有，是快縮肌纖維，我此生從沒做過這麼多斜方肌和頸部訓練。」

為了讓格鬥動作精確，巨石強森也投入12週的訓練營，全力以赴以通過格鬥鐵粉們的考驗。劇烈的身體轉變，加上超乎想像的訓練內容，讓他直呼：「是我做過最困難的事情，是我人生也是我職業生涯的最大挑戰！」

除了肉體變化，電影還請來「金獎特效化妝師」辻一弘，為巨石強森量身打造數十個臉部特殊配件、各式傷口，以及不同情境的假髮，讓他的外型無時無刻都能貼近馬克本尊。每次拍攝，巨石強森都必須耗費超過三小時梳化與遮蓋刺青，讓他對此回憶：「我坐在鏡子前三到四小時，看著一切慢慢改變，有十幾個不同的臉部配件，很細微但非常有影響力。」

巨石強森回憶起初次完妝的過程：「我看著鏡子，愣住整整十分鐘，簡直不敢相信自己看到的！」當他走進片場，宛如抹去過去印象的驚人轉變震撼全場，不僅讓艾蜜莉布朗狂起雞皮疙瘩，更讓馬克本人驚呆大喊：「他就像我的替身，像我的鏡像，像眼前看著的是我自己！」並解釋：「我本來一直覺得就只是讓他戴個假髮，但看到他完妝出來後，我震驚到罵了他一分鐘！」《重擊人生》將於本週五(23日)在台上映。

