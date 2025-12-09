巨石強森甩商業片大王首獲金球獎提名 諾蘭罕見公開盛讚

第83屆金球獎於昨晚（12/8）揭曉入圍名單，電影《重擊人生》（The Smashing Machine）風光入圍多項大獎，其中主演的巨石強森（Dwayne Johnson）與艾蜜莉布朗（Emily Blunt）雙雙獲得「戲劇類最佳男主角」與「最佳女配角」提名，成為本屆焦點。

在片中飾演 UFC 傳奇重量級冠軍馬克·克爾（Mark Kerr）的巨石強森，多年來被視為商業片票房保證，如今終於迎來演藝生涯的首度金球獎提名，標誌著他成功轉型。

馬克克爾的人生充滿戲劇性，曾以驚人戰績成為世界焦點，也曾因藥物成癮、心理創傷與自我崩解而跌落谷底。巨石強森透過對這位面臨人生轉折與內心掙扎的人物的演繹，展現出不同以往的演技深度。各界一致讚賞這是他演藝生涯「最具突破性」的演出之一，名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）更罕見地公開盛讚：「巨石強森的演出令人心碎，表現極為出色，近年來都很難再看到的極致表現！」

飾演克爾伴侶道恩斯塔普勒斯（Dawn Staples）的艾蜜莉布朗，以極具靈魂重量的詮釋方式，獲得她第七次金球獎電影類獎項提名。

相較於她過往風格多變的角色，這次的表演更深層、更現實，也更讓人心碎。她在片中既支持著克爾，也同時承受著來自他生命風暴的傷害；既深愛著他，也不得不眼睜睜看他在自我毀滅的深淵邊緣徘徊。艾蜜莉·布朗以極其細膩的肢體語言與精準的情緒層次，道出伴侶所承受的壓力、失落與無奈。外界普遍認為這是她最有機會奪獎的一次，問鼎金球獎最佳女配角備受期待。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導