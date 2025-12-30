巨石強森私密脆弱面曝光 《重擊人生》沒艾蜜莉布朗恐難拍成

巨石強森（右）坦言與摯友艾蜜莉布朗（左）的默契與友誼，才能讓他無所畏懼地完成拍攝。（采昌提供）

改編自「UFC傳奇重量級冠軍」馬克克爾（Mark Kerr）真實故事、班尼沙夫戴執導的《重擊人生》（The Smashing Machine）由巨石強森（Dwayne Johnson）主演，向來以動作明星的形象出現的他自認長年活在外界期待下反而受限，決心踏出舒適圈以不同的角色與表演方法接演該片，他坦言：「這是我職業生涯最具挑戰性的一趟旅程。」

《重擊人生》是巨石強森繼《叢林奇航》（Jungle Cruise）後，再度與艾蜜莉布朗（Emily Blunt）合作，2人在片中展開撕裂又深刻的情感糾葛，情緒張力直逼極限。2人也都表示，正因為彼此多年來所累積的信任、默契與深厚友誼，才能在鏡頭前毫無保留、接住彼此。

廣告 廣告

巨石強森表示：「有很長一段時間，我好像總是活在別人的期待之下。拍電影的幾十年來，大多扮演無敵形象的角色，因此我期待很久，希望演出不同的角色。」他透露：「《重擊人生》讓我能探索並觸及過去從未觸及的面向。我把所有一切，我的心與靈魂都傾注在這次的表演當中，全然敞開自己、撕開內心去演繹。這也是我感到最自由與最具成就感的角色，徹底改變我的人生！」

巨石強森（中）打破形象，將情感與人生經驗傾注於《重擊人生》的演出。 （采昌提供）

女星艾蜜莉布朗此次在片中飾演巨石強森的女友，2人戲裡關係糾結，戲外則一起獲本屆金球獎「戲劇類最佳男主角」與「最佳女配角」提名。

艾蜜莉布朗認為她與巨石強森的友誼對表演大有幫助。「要演繹如此複雜、充滿爆發力的情感關係，而不是『電影式戀情』，是真實、難以馴服的互相依存與衝突。當你和某個人如此熟悉時，其中蘊含的所有細膩、微妙的情感，都能被引流進角色當中。」巨石強森也感同身受回應：「如果我和艾蜜莉不是摯友，我不知道我們能否走到那種境地。這份親密建立了信任，而信任又讓我們能夠展現脆弱，進而能無所畏懼地到達任何地方。」

《重擊人生》不僅在金球獎、評論家選擇獎、威尼斯影展等大獎中表現優異，也獲得國際媒體的好評。該片描述1990年代的格鬥世界裡，馬克克爾（巨石強森飾演）被全球奉為無人可敵的「粉碎機」。為了延續傳奇，馬克與頂尖選手們受邀遠赴日本，在更殘酷的戰場上尋求下一場勝利。然而，真正擊垮他的並非對手，而是「永遠必須最強」的壓力。這份重擔不僅吞噬他的生活，也撕裂他與女友道恩（艾蜜莉布朗飾演）的關係。身心崩裂的他，為了再度站上擂台，只能依賴麻醉藥撐住破碎的身體，也一步步陷入藥物成癮的深淵。眼看名聲崩塌、感情破碎，他如何面對自我？

《重擊人生》將在2026年1月23日於全台上映，相關消息，請上電影官方臉書粉絲團 https://www.facebook.com/ccii.com.tw 與Instagram專頁 https://www.instagram.com/caichang_film 及Threads專頁 https://www.threads.com/@caichang_film 查詢。

更多鏡週刊報導

《用閱讀跨年》迎向2026 10位名家推薦10本好書

大器晚成男星赴北極體驗-20℃ 《格陵蘭雪女》充滿詩意深度

《大濛》票房衝破7300萬 柯煒林暖舉連陳玉勳都不知道