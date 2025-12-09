巨石強森首問鼎影帝！《重擊人生》金球雙提名 他獲讚：近年最心碎表演
記者王培驊／台北報導
《重擊人生》震撼金球獎 巨石強森、艾蜜莉布朗強勢問鼎演技大獎
第83屆金球獎於昨晚（12/8）揭曉入圍名單，即將在2026年1月23日於全台隆重獻映的年度話題強片《重擊人生》（The Smashing Machine），強勢問鼎兩大重要演技獎項，共同演出的巨石強森（Dwayne Johnson）與艾蜜莉布朗（Emily Blunt）雙雙榮獲「戲劇類最佳男主角」與「最佳女配角」提名，不僅展現本片在國際影壇的強勢存在感，更是對兩位演員精湛演技的高度肯定。
尤其在片中飾演UFC傳奇重量級冠軍馬克克爾（Mark Kerr）的巨石強森，迎來演藝生涯的首度金球獎提名；而飾演克爾伴侶的艾蜜莉布朗，也以本片拿下她第七次的金球獎電影類獎項提名，兩人皆被外界視為本屆金球獎的強力競爭者。值得一提的是，本片是巨石強森多年來的心血結晶，他以絲絲入扣的演技，呈現克爾從崛起到隕落的人生轉折，他脫胎換骨的精湛演出，更讓金獎名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）盛讚：「巨石強森的演出令人心碎，表現極為出色，近年來都很難再看到的極致表現！」
巨石強森首度問鼎金球獎影帝 諾蘭力讚《重擊人生》破格演出
巨石強森在《重擊人生》片中，演繹UFC傳奇重量級冠軍馬克克爾。克爾曾以驚人戰績成為世界關注焦點，也曾因為藥物成癮、心理創傷與自我崩解而跌落谷底。如此一位面臨人生轉折與內心掙扎的人物，促使強森展現出不同以往的演技深度。以多樣銀幕形象聞名的他，這回突破過往動作巨星框架，透過細膩情感與強大感染力，讓各界一致讚賞是他演藝生涯「最具突破性」的演出之一，更讓《星際效應》（Interstellar）、《奧本海默》（Oppenheimer）金獎名導克里斯多福諾蘭罕見地公開盛讚：「巨石強森的演出令人心碎，表現極為出色，近年來都很難再看到的極致表現！」
這段話也被各界視為對他演技轉型的最大肯定，也讓強勢問鼎本屆金球獎「戲劇類最佳男主角」的他，在本屆影帝競爭中備受矚目。尤其這不僅是他演藝生涯首度獲得金球獎提名，更是他踏入影壇以來，第一個真正意義重大的演技獎項提名。多年來被視為商業大片王者、娛樂動作巨星的強森，也透過本片放下他標誌性的強悍形象，呈現一位步下擂台滿是傷痕、脆弱與掙扎的靈魂，更以近乎赤裸的真實與震撼力，證明他不只是一位巨星，更是一位能直抵人心的真正演員。
艾蜜莉布朗獻出演藝生涯最心碎表演 強勢問鼎金球獎最佳女配角
除了巨石強森在《重擊人生》的轉型演出，艾蜜莉布朗也以極具靈魂重量的詮釋方式，演繹馬克克爾生命中最關鍵的伴侶道恩斯塔普勒斯（Dawn Staples）。這是艾蜜莉布朗第七度入圍金球獎電影類獎項，但相較她過往橫跨多元類型、風格多變的角色演出，本片無疑讓她展現更深層、更現實，也更讓人心碎的表演。她在片中既支持著克爾，也同時承受著來自他生命風暴的傷害；既深愛著他，也不得不眼睜睜看他在自我毀滅的深淵邊緣徘徊。艾蜜莉布朗以極其細膩的肢體語言與精準的情緒層次，呈現出男女之間的愛與絕望，也道出伴侶所承受的壓力、失落與無奈，讓觀眾看見一位女性在愛情與責任之間的掙扎與力量。這也讓她問鼎金球獎最佳女配角備受期待，並被外界普遍認為是她最有機會奪獎的一次。
這部由巨石強森與艾蜜莉布朗共同主演，強勢問鼎本屆金球獎「戲劇類最佳男主角」與「最佳女配角」雙料提名的《重擊人生》，即將在2026年1月23日於全台隆重獻映。本片劇情描述在1990年代的格鬥世界裡，馬克克爾（巨石強森飾演）以毀天滅地的爆發力橫掃擂台，被全球奉為無人可敵的「粉碎機」。為了延續傳奇，馬克與頂尖選手們受邀遠赴日本，在更殘酷的戰場上尋求下一場勝利。
然而，真正擊垮他的並非對手，而是「永遠必須最強」的壓力。這份重擔不僅吞噬他的生活，也撕裂他與女友道恩（艾蜜莉布朗飾演）的關係。爭吵、失控、心碎不斷上演，愛與人生在拳頭之外被擊得支離破碎。身心崩裂的他，為了再度站上擂台，只能依賴麻醉藥撐住破碎的身體，也一步步陷入藥物成癮的深淵。直到一場慘烈的敗北，讓他的名聲崩塌、感情破碎、人生全面瓦解。他再次透過麻醉藥逃避現實，卻因為藥物注射過量倒下，陷入死亡邊緣。此刻，他必須重新面對自我，是被這場毀滅徹底吞沒？還是重新站起，再戰一場比任何比賽都更加殘酷的「反擊人生」？
