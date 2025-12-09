巨石強森首度問鼎金球獎影帝 諾蘭力讚《重擊人生》破格演出

巨石強森（左）與艾蜜莉布朗（右）雙雙問鼎本屆金球獎「戲劇類最佳男主角」與「最佳女配角」。（采昌提供）

第83屆金球獎於8日晚間揭曉入圍名單，明年1月23日將在台上映的《重擊人生》（The Smashing Machine），強勢問鼎2大演技獎項，共同演出的巨石強森與艾蜜莉布朗雙雙榮獲「戲劇類最佳男主角」與「最佳女配角」提名，尤其在片中飾演UFC傳奇重量級冠軍馬克克爾（Mark Kerr）的巨石強森，迎來演藝生涯的首度金球獎提名，在本屆影帝競爭中備受矚目。

值得一提的是，本片是巨石強森多年來的心血結晶，他以絲絲入扣的演技，呈現克爾從崛起到隕落的人生轉折，他脫胎換骨的精湛演出，更讓金獎名導克里斯多福諾蘭盛讚：「巨石強森的演出令人心碎，表現極為出色，近年來都很難再看到的極致表現！」這段話也被各界視為對他演技轉型的最大肯定，這更是他踏入影壇以來，第一個真正意義重大的演技獎項提名。

廣告 廣告

除了巨石強森，飾演克爾伴侶的艾蜜莉布朗，也以本片拿下她第7次的金球獎電影類獎項提名，兩人皆被外界視為本屆金球獎的強力競爭者。相較她過往橫跨多元類型、風格多變的角色演出，本片無疑讓她展現更深層、更現實，也更讓人心碎的表演。她在片中既支持著克爾，也同時承受著來自他生命風暴的傷害；既深愛著他，也不得不眼睜睜看他在自我毀滅的深淵邊緣徘徊。

艾蜜莉布朗以極其細膩的肢體語言與精準的情緒層次，呈現出男女之間的愛與絕望，也道出伴侶所承受的壓力、失落與無奈，讓觀眾看見一位女性在愛情與責任之間的掙扎與力量。這也讓她問鼎金球獎最佳女配角備受期待，並被外界普遍認為是她最有機會奪獎的一次。

更多中時新聞網報導

足球》陳柏良明年引退 改變台足請益周董

車禍後變複視 手術助重見清晰

MLB》強投不嫌多 紅襪換來奧維耶多