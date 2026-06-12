巨石強森驚爆恐罹睪丸癌！瞞結婚6年妻子看醫生 「檢查結果」出爐了

娛樂中心／綜合報導

巨石強森透露，他先前在洗澡時意外摸到左側睪丸有不明腫塊，就醫後甚至被醫生嚴肅警告「不排除是癌症」的可能性。（示意圖／AI生成圖片）

好萊塢動作巨星「巨石強森」（Dwayne Johnson）日前接受時尚雜誌《Esquire》專訪，首度赤裸公開了一段令他心驚膽戰的健康危機。強森透露，他先前在洗澡時意外摸到左側睪丸有不明腫塊，就醫後甚至被醫生嚴肅警告「不排除是癌症」的可能性，並催促他緊急做超音波檢查。在得知可能罹癌、卻又得等待進一步檢驗結果的 24 小時內，他甚至還必須強顏歡笑出席公開活動，承受了巨大的心理壓力。

瞞妻強顏歡笑 最終確診為「副睪炎」虛驚一場

回憶起當時的情景，54 歲的強森表示，摸到腫塊後他觀察了兩天，發現沒有好轉才緊急看診。為了不讓結婚六年的妻子蘿倫（Lauren）平白擔心，他在確診前選擇獨自承受。更煎熬的是，看診當天撞上電影《野蠻遊戲》的重大宣傳活動，檢查被迫延後，他必須帶著未知的恐懼，在鏡頭前與凱文•哈特、傑克•布萊克等搭檔搞笑、發表談話。所幸在度過痛苦的 24 小時後，超音波檢查證實只是虛驚一場的「副睪炎」（一種睪丸後方管道的發炎現象），雖然過程相當疼痛，但目前身體已無大礙。

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巨石強森度過痛苦的 24 小時後，超音波檢查證實只是虛驚一場的「副睪炎」。（示意圖／AI生成圖片）

飽受腸胃頑疾折磨 抗生素竟成隱形殺手

除了這場睪丸腫塊驚魂記，強森過去也曾深受慢性疾病困擾。他在 2025 年登上健康節目時坦言，2024 年初在準備投入長達九個月的高強度工作前，他的消化系統一度全面崩潰。節目主持人馬克•海曼醫生指出，這主要是因為強森先前服用了多個療程的抗生素，意外殺死了體內調節新陳代謝的重要腸道益生菌「AKK菌」。後來在醫療團隊的協助下，透過補充益生菌、石榴與綠茶等植物化合物，並搭配量身訂製的健康奶昔，才成功「重塑」了他的腸道健康。

邁入五級人生 巨石強森心境轉向低調平靜

歷經幾番健康波折後，強森表示不論在身體或心靈上，都迎來了更成熟的狀態。他感性地分享男人的心路歷程：二十幾歲在尋找自我，三十幾歲褪去青少年的虛張聲勢，四十幾歲則在事業家庭穩定中思索初衷。如今年過五十，他表示自己正努力體會平靜的真諦。巨石強森強調，現在他的生活不再追求流於表面的包裝或大肆宣揚，而是傾向默默付出努力，並盡可能保持低調。

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