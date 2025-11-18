巨石強森《動物方城市2》頻出意外！已故湯米李斯特感人獻聲
《動物方城市》在全球賣座超過10億美金（約台幣300億），被美國電影學會評為當年十大佳片，並獲得奧斯卡最佳動畫長片。要將深受好評的電影延續並拍第二集，迪士尼製作團隊承受不小的壓力，《動物方城市2》導演傑瑞布希坦承：「續集很難拍，觀眾既想要熟悉感，又期待角色成長，關鍵在於確保任何變化都得自然流暢，與故事融為一體。」在歷時9年的精雕細琢後，這次不僅原班人馬重現，配音陣容也稱得上是史上最豪華。
胡尼克、哈茱蒂重返《動物方城市2》。（圖／迪士尼）
《動物方城市2》除了吉妮佛古德溫（哈茱蒂）、傑森貝特曼（胡尼克）、夏奇拉（志羚姐姐）、伊卓瑞斯艾巴（蠻牛局長）、珍妮史雷（副市長楊咩咩）等角色悉數回歸外，還加入更多新鮮臉孔，包括關繼威（毒蛇蓋瑞）、為個性倔強的法國警官配音的尚雷諾、為猞猁財閥厲家配音的麥考利克金，連歌手紅髮艾德都在片中客串綿羊艾德。
而當中最大咖的當屬在《海洋奇緣》裡為半人半神毛伊獻聲的巨石強森，他這次在電影中詮釋一隻多災多難的犬羚，在哈茱蒂和胡尼克的一場高速追捕中，和他們一起捲入事故中。
除了這些在幕前響叮噹的人物，為動物王國配音的不少是《海洋奇緣》、《冰雪奇緣》的班底，這也讓《動物方城市2》更加熱鬧多元。從水陸兩棲哺乳動物的沼澤、浩瀚的沙漠及廣闊的神秘地帶，都等著主角哈茱蒂和胡尼克一起去探索並結識新朋友。
值得一提的是，在《動物方城市》裡一開始和狐狸胡尼克並肩作戰、做些違法生意的「飛仔」耳廓狐，是由《黑暗騎士》男星湯米李斯特（Tommy Lister Jr.）配音，但他於2020年因心血管疾病不幸逝世，導演傑瑞布希指出，在獲得李斯特家人的同意下，飛仔將再度活躍於《動物方城市2》，其方法就是使用他為第一部電影配音時未剪進正片的台詞。
《動物方城市2》由前集的導演拜倫霍華德和編劇傑瑞布希聯合執導。電影的劇情延續了第一集的故事內容，茱蒂和尼克正努力適應他們初次合作的關係，正當他們的默契有了進展時，卻捲入了一椿塵封近百年的謎案，這椿謎案牽涉到動物城裡最顯赫的猞猁家族，而一條毒蛇也加入混戰，他竟是百年來在動物城裡出現的第一條蛇。
電影透過哺乳類、爬蟲類、掠食動物和草食動物之間的矛盾，藉此闡述了夥伴的真正意義，導演拜倫霍華德說：「我們不想讓尼克失去犀利和尖銳的性格，也希望茱蒂保有她的理想主義，他們各自擁有對方缺乏的特質，這也是他們默契絕佳的原因。」傑瑞布希補充表示，這些角色並不完美，但這也是觀眾能產生共鳴的地方，「我們非常歡迎大家重返瘋狂而廣闊的動物大都市《動物方城市2》，帶領觀眾踏上一段爆笑狂野的旅程，探索從未涉足過的領域。」《動物方城市2》11月26日全台上映。
【更多東森娛樂報導】
