巨石強森《重擊人生》首度問鼎金球獎影帝！ 諾蘭盛讚「演出令人心碎」

《重擊人生》巨石強森首度入圍金球獎，是他首度入圍演技獎項，並獲得金獎名導克里斯多福諾蘭盛讚。采昌國際多媒體提供

第83屆金球獎入圍名單於12月8日揭曉，《重擊人生》（The Smashing Machine）強勢問鼎兩大重要演技獎項，包括巨石強森（Dwayne Johnson）與艾蜜莉布朗（Emily Blunt）雙雙入圍「戲劇類最佳男主角」與「最佳女配角」提名，讓在片中飾演UFC傳奇重量級冠軍馬克克爾（Mark Kerr）的巨石強森，迎來演藝生涯首度的金球獎提名。

巨石強森「脫胎換骨」獲諾蘭盛讚：演出令人心碎

巨石強森在《重擊人生》中，演繹UFC傳奇重量級冠軍馬克克爾從崛起到隕落的人生轉折。克爾曾以驚人戰績成為世界焦點，也曾因藥物成癮、心理創傷與自我崩解而跌落谷底。

巨石強森的演出，獲金獎名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）罕見公開盛讚：「巨石強森的演出令人心碎，表現極為出色，近年來都很難再看到的極致表現！」這段話被各界視為對他演技轉型的最大肯定，證明他不再只是一位商業大片王者。

艾蜜莉布朗第七度入圍金球獎 獻演藝生涯最心碎表演

除了巨石強森的破格演出，艾蜜莉布朗也以極具靈魂重量的方式，詮釋馬克克爾生命中最關鍵的伴侶道恩斯塔普勒斯（Dawn Staples）。這是艾蜜莉布朗第七次入圍金球獎電影類獎項。

艾蜜莉布朗演繹伴侶在愛情與責任之間的掙扎與力量，既支持著克爾，也同時承受著他自我毀滅的傷害與絕望，呈現出一位女性在關係中承受的壓力、失落與無奈。這次問鼎本屆金球獎最佳女配角，被外界認為是她最有機會奪獎的一次。

《重擊人生》巨石強森（左）與艾蜜莉布朗（右）雙雙問鼎本屆金球獎「戲劇類最佳男主角」與「最佳女配角」。采昌國際多媒體提供_

劇情揭露格鬥冠軍的崩解人生：愛與人生在拳頭之外被擊得支離破碎

《重擊人生》劇情描述，1990年代的格鬥世界中，馬克克爾（巨石強森飾演）以毀天滅地的爆發力橫掃擂台，被全球奉為無人可敵的「粉碎機」。然而，真正擊垮他的並非對手，而是「永遠必須最強」的壓力。這份重擔不僅吞噬他的生活，也撕裂他與女友道恩（艾蜜莉布朗飾演）的關係。

身心崩裂的他，為了再度站上擂台，依賴麻醉藥撐住破碎的身體，一步步陷入藥物成癮的深淵。直到一場慘烈的敗北，讓他的名聲崩塌、人生全面瓦解。此刻，他必須重新面對自我，展開一場比任何比賽都更加殘酷的「反擊人生」。電影將於2026年1月23日全台上映。



