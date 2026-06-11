南部中心／鄭榮文、莊舒婷 嘉義報導

嘉義山區受到連日大雨影響，導致巨大落石持續崩落，壓在阿里山林鐵軌道上，共有兩處軌道因此受到影響，被迫全面中斷，因為大雨持續，搶修中又有新的落石掉落，因此6月12日林鐵嘉義到阿里山路段也會繼續停駛。

巨石砸壞軌道 阿里山林鐵6/12本線列車再停一天

阿里山林鐵軌道被落石砸毀，只好被迫繼續停駛。（圖／民視新聞）

怪手進駐山區，將擋在軌道上的落石和樹枝往前推，移開軌道，但有的石頭太過巨大，根本就推不動。人員只好出動裝有破碎機的怪手啄木鳥，當場把大石塊敲碎，受到連日大雨影響，嘉義阿里山林鐵軌道遭邊坡落石壓毀，受損部分包含27公里獨立山路段，以及47公里處奮起湖至多林路段，導致林鐵本線被迫中斷。阿里山林鐵文資處副處長周恆凱：「上邊坡有土石崩落，造成軌道變形損壞，本處已調派機具及人力前往現場搶修。」現場人員：「那現場的雨勢跟土石也是不斷的落下。」

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巨石砸壞軌道 阿里山林鐵6/12本線列車再停一天

嘉義山區雨勢不斷落石崩落，導致林鐵小火車停駛時間繼續延長。（圖／民視新聞）

雨水狂下，環境惡劣，即使工作人員冒雨搶修，上方落石仍不斷從山坡滑落，也讓清除變得更棘手，短時間內根本清不完，原本從9日就預警性停駛的阿里山林鐵，11日因為土石崩落依然無法運行，預計12日本線的列車也會繼續停駛。阿里山林鐵文資處副處長周恆凱：「神木沼平祝山三條支線正常營運，後續將視天候及路線修復狀況，另行公告復駛時間。」氣象署氣象預報中心預報員朱美霖：「局部地區像是中南部嘉義這一帶，還有在台中以北都有一些，比較偏向橘紅色這種比較強降雨的位置，在通過的期間都會為各地，帶來一些比較瞬間明顯的降雨。」嘉義山區持續強降雨，加上邊坡含水量高，民眾沒事的話暫時別往山區移動。

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