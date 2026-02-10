巨胸擺桌上爆爭議！美女主播淪「癡漢人肉墊」崩潰發聲

中川安奈遇電車癡漢。（圖／翻攝自中川安奈X）





日本美女主播中川安奈，昔因豐滿上圍貼在桌面的照片被NHK警告引起風波，2025年3月離職後轉型當藝人，活躍於各大節目；近日，她在社群無奈揭露「電車癡漢」的猖狂行徑，提到自己通勤時遭到癡漢刻意貼身，把她當成人肉靠墊的性騷擾行為。

中川安奈日前在社群發文，提到自己在搭乘電車通勤時，明明擁擠的程度還不到人與人之間必須緊貼的狀況，空間還算寬裕，乘客是可以獨自站立的，但卻有人故意把她當成靠背，全身都壓在她身上，誇張行徑令中川安奈無奈哭喊：「拜託別這樣了！」

廣告 廣告

中川安奈的經歷令電車通勤族深感共鳴，紛紛留言喊道「我也遇過」、「妳遇到性騷擾了」、「對方一定是故意的」、「他認出妳才會這麼做」、「那是一種癡漢行為」、「我都會把他們甩開，明明有車內吊環，為什麼不抓？」、「這種人會靠在別人身上滑手機。」

東森娛樂關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110



【更多東森娛樂報導】

●DJ女神蘇櫻花轉戰女優！登成人奧斯卡激戰「黑白大杵」

●被關進新加坡小黑屋！女星「全裸艷照」遭警方看光光

●女星對戲到一半落跑！卞慶華被嫌「嘴巴有大便味」慘退貨

