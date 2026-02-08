「巨胸放桌上」前主播吐搭車惡夢 網怒轟根本痴漢行為

中川安奈過去曾因傲人身材掀起外界關注。（圖／翻攝自X @annakagawa1022）

31歲日本美女主播中川安奈，過去是NHK力捧的當家人氣主播之一，憑藉甜美臉蛋與前凸後翹的好身材，被封為「主播界峰不二子」。她曾在2024年巴黎奧運轉播期間，因一身米金色系服裝引發「乍看像沒穿衣服」的錯覺掀起熱議，也曾因在社群平台曬出「巨胸放桌上」的火辣美照，遭電視台警告後被迫下架。近年她已離開NHK，轉戰演藝圈成為自由主播，一舉一動仍備受關注。近日，中川安奈透過社群平台X（原推特）分享一段搭乘電車的糟糕通勤經驗，引發大量網友討論。

中川安奈以日文發文，描述在搭乘滿員電車時，明明是還能靠自己站穩的擁擠程度，卻被陌生人像「人肉靠背」一樣，把全身重量壓過來，直呼：「真的拜託饒了我吧。」文末還附上兩個大哭表情符號，顯見相當崩潰。

中川安奈吐搭電車被當「人肉靠背」的無奈心聲。（圖／翻攝自X @annakagawa1022）

中川安奈說明，當下並非擠到完全無法站立的程度，卻有人刻意將身體貼上、把她當成支撐點，讓她感到不舒服。貼文曝光後，立刻引發通勤族強烈共鳴，不少人留言表示，「根本天天都在發生」、「看了超有感」、「我每天擠電車上班，完全懂這種壓力，真的很崩潰。」。

其中也有不少網友質疑這樣的行為是否已構成性騷擾，紛紛留言怒轟：「那根本就是痴漢行為吧？」、「看起來就是故意的」、「把別人當靠背太誇張了」；也有網友分享自身經驗與應對方式：「遇到這種情況我會直接說『好重！』然後往後推開。」

