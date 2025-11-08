巨蛋熱、商圈冷？ 王欣儀質疑台北市經費縮水恐讓行銷打折
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導
針對台北市政府推動「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」等商圈振興活動的成效，台北市議員王欣儀今（8）日指出，大巨蛋雖創造逾百億元經濟效益，但周邊商圈分不到1成，顯示「巨蛋熱、商圈冷」現象明顯；她批評，台北市府明年欲擴大串聯多場館行銷，經費卻大幅縮水，問卷調查回收率過低，成效缺乏公信力。
王欣儀指出，截至114年9月底，大巨蛋共舉辦87場球賽與12場展演活動，創造142億元經濟效益，但東區商圈實際消費僅9.3億元，占比僅6.6%。113年市府推出「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」活動，辦理6檔行銷、經費981萬元，帶動店家營收成長8.9%；今年則僅剩3檔、經費縮至425萬元，營收成長降為6%。
王欣儀續指，台北市府明年計畫擴大串聯大巨蛋、小巨蛋、北流、北藝等多場館及士林等商圈，但整體經費僅830萬元，恐讓行銷強度被稀釋、效果更差。
王欣儀也揭露，2年來台北市府共發出約11萬張商圈消費券，實際使用僅5萬4千張，不到5成；問卷回收近2萬份、實際回收僅7千多份，平均回收率約3成，部分活動回收率甚至僅19%。她批評，這樣的數據無法反映真實狀況，卻還宣稱滿意度高達9成，根本是呼嚨社會大眾。
王欣儀建議，台北市府應導入更具吸引力與互動性的行銷機制，例如跨店消費抽獎、與「悠遊付」合作結合回饋與加碼優惠，藉此蒐集消費數據、協助商圈轉型。她並呼籲，台北市應學習「台中購物節」的成功經驗，投入足夠預算與資源，打造具規模與品牌效應的城市行銷活動。
最後，王欣儀也要求，台北市府檢討經費配置、集中資源，先強化示範區再擴散，並引進具實務經驗的顧問團隊，擬定短中長期整體行銷策略；同時導入電子支付與AI大數據分析，精準鎖定目標客群，讓政策效益更可衡量、資源運用更有效率。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
國民黨團突廢「2年條款」成功 藍營人士：傅崐萁秀肌肉達2目的
