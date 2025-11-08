巨蛋熱、商圈冷？ 王欣儀質疑台北市經費縮水恐讓行銷打折

桃園市長張善政9日下午前往中壢區，出席「桃園市114年市民聯合婚禮」。張市長表示，市府舉辦的聯合婚禮是最具喜氣的活動之一。今（114）年報名一開放即「秒殺」，顯示年輕世代對婚姻依然充滿期待。桃園是六都中結婚率最高的城市，今日共有80對新人在親友見證下攜手啟航，象徵幸福人生的嶄新開端。張善政指出，當前社會普遍面臨少子化與不婚風氣，但今日新人們勇敢踏出第一步，願意攜手共度未來，這份勇氣與決心值得肯定。他勉勵新人彼此包容、共同打拚，在面對婚姻、事業與生活挑戰時，以愛與信任作為最堅實的力量來源。張善政並提到，稍早前往平鎮宋俊宏婦幼醫院參與院慶時，看到許多新手父母懷抱嬰兒、笑容洋溢，深刻體會「快樂的負擔」真諦。他祝福新人在人生航程中，如同本次婚禮主題「海洋奇緣」，攜手乘風揚帆、共築溫暖家庭，讓愛情與幸福如大海般深遠長久。當被問到婚姻和諧秘訣時，張市長以吵架不回嘴的相處哲學與新人共勉。民政局表示，桃園是六都中最年輕的城市，近年來積極推動「幸福城市」政策，從未婚聯誼、聯合婚禮到育兒補助，打造「婚育一條龍」的服務，期盼讓年輕人在桃園安心生活、幸福成家。今年聯合婚禮以「海洋奇緣」為主題，不僅營造浪漫氛圍

台灣好新聞 ・ 15 小時前