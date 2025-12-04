巨蜥拖走女嬰啃食！內臟「裝袋塞屋縫」狠母被逮

國際中心／李汶臻報導

泰國近日傳出一起駭人聽聞的棄嬰事件，19歲女子供稱「不知懷孕」，意外跌倒後產下新生女嬰。這位狠母竟將親生骨肉，塞進背包並放進屋下的縫隙間，甚至還拿大石塊壓住背包；豈料，一隻巨蜥竟力氣大到能將嬰兒遺體拖出，當街啃咬棄嬰肉身的畫面，被當地居民撞見。驚悚場面嚇壞眾人，警方接獲報案後循線追出涉案女子，而其選擇棄嬰的原因也隨之曝光。

據泰媒《Khaosod》報導，11月28日泰國中部北欖府邦普里區有村民走在路上，竟當街撞見一隻巨蜥正在拖行一具嬰屍，嬰兒肉體有遭啃食的痕跡。眾人雖被驚悚場面嚇壞，但仍合力趕走巨蜥並報警，鑑證人員到場後確認死者為一名新生女嬰，腹部有咬痕且傳出惡臭。法醫初步判斷，女嬰死亡時間為7至14天。

當地警方事後循線找到涉案女子、19歲的「薇薇」，她自稱在一家私人公司擔任清潔人員，並坦承自己就是女嬰的母親。女子向警方供述，自己月經一直規律，身體也沒有異常，分娩之前完全不知道自己懷孕。她透露，自己11月25日至26日間的某天晚上，洗澡不慎跌倒，臀部著地後突然大量出血，慌亂間竟意外生下孩子。

事後，因擔心家人發現，她自行用剪刀剪斷臍帶並清理血跡，隨後將親生骨肉塞進一個紅色保溫外賣袋。警方在袋子中找到疑似屬於女嬰的內臟，以及一塊約5至6公斤重的石頭。「薇薇」事後承認犯行，但她的說法缺少部分關鍵細節，且與警方掌握的資訊存在出入；其中包括「薇薇」的棄屍行為是否直接導致女嬰死亡，以及女嬰死亡的確切時間點，都還有待進一步調查釐清。

