巨量測速照相挨批國恥 警政署：數據落差因統計方式不同

藝人陳為民日前稱台灣測速照相機密度高是國恥引發熱議，內政部昨（4）日也回應將增訂設備設置與調整標準，調整及汰除不合理執法點位，晚間警政署也發佈新聞稿解釋具體數量。

警政署外觀。（圖／翻攝畫面）

警政署新聞稿指出，政府資料開放平臺於12月4日更新測速執法設置點位計2518處，其統計方式以測速照相設備攝向計算，如1支測速桿拍攝可調整南向或北向，會以2處計算；另取締功能不以測速為限，如闖紅燈亦有併計。

警政署表示，昨立法院提報固定式測速照相設備數量計1809支，則是以縣市政府警察局為對象，不含署屬機關，2者數據落差因為統計範疇與方式不同所致。

