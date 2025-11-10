巨響後記憶消失…南韓發電廠事故留創傷 倖存者送醫驚問：醫院也會倒嗎？

2025年11月6日，南韓蔚山市一座火力發電廠發生鍋爐塔坍塌意外。美聯社



據南韓媒體今天（11/10）報導，南韓蔚山發電廠近日發生倒塌事故，倖存者受到巨大心理創傷，有人對於事故當天的記憶消失，也有人被送醫後，害怕連病房都隨時會倒塌，專家呼籲，政府應加強提供心理輔導資源。

據韓媒《中央日報》與《東亞日報》，本月6日下午2時左右（當地時間），韓國東西發電公司的蔚山發電廠本部，發生鍋爐倒塌事故，目前救援單位仍在全力搶救中。

截至10日為止，確定死亡人數3人，推定死亡2人，失蹤2人。

64歲的倖存者李某，目前在蔚山大學醫院接受診治，由於李某現在幾乎無法移動，說話也很吃力，李某的妻子代為受訪表示：「他當時聽到『砰』的一聲，眼前一片漆黑，之後的事情都想不起來了。」

據悉，事發當時，李某正在高約25公尺的5號機鍋爐，進行切割鋼筋作業，突然建築結構傾斜，他就整個人往下墜落，導致肋骨嚴重骨折，現在只要試圖開口說話，就會感到嚴重疼痛。

另一名40多歲的倖存者A某，雖然在家人的攙扶下可走動，但疑似心理創傷過大，即便外頭下著雨，仍堅持要到外面去，不願待在病房，他的家人受訪時說：「他現在只要待在病房裡，就會感到非常害怕，擔心醫院隨時都可能倒塌。」

A某不願多說什麼，只是一直對著親友嘆氣，不斷用手擦著臉，A某的一位朋友透露：「我一直抓住他的手，叫他的名字，但他好像完全認不出我。」

事發至今，仍有許多倖存者處於創傷中，南韓國家創傷中心主任沈珉英（심민영，音譯）呼籲政府提供心理輔導資源，「經歷這類重大災難，會讓整個人的日常生活都被動搖，需要給予積極支援。」

