巨響後記憶消失…南韓發電廠事故留創傷 倖存者送醫驚問：醫院也會倒嗎？
據南韓媒體今天（11/10）報導，南韓蔚山發電廠近日發生倒塌事故，倖存者受到巨大心理創傷，有人對於事故當天的記憶消失，也有人被送醫後，害怕連病房都隨時會倒塌，專家呼籲，政府應加強提供心理輔導資源。
據韓媒《中央日報》與《東亞日報》，本月6日下午2時左右（當地時間），韓國東西發電公司的蔚山發電廠本部，發生鍋爐倒塌事故，目前救援單位仍在全力搶救中。
截至10日為止，確定死亡人數3人，推定死亡2人，失蹤2人。
64歲的倖存者李某，目前在蔚山大學醫院接受診治，由於李某現在幾乎無法移動，說話也很吃力，李某的妻子代為受訪表示：「他當時聽到『砰』的一聲，眼前一片漆黑，之後的事情都想不起來了。」
據悉，事發當時，李某正在高約25公尺的5號機鍋爐，進行切割鋼筋作業，突然建築結構傾斜，他就整個人往下墜落，導致肋骨嚴重骨折，現在只要試圖開口說話，就會感到嚴重疼痛。
另一名40多歲的倖存者A某，雖然在家人的攙扶下可走動，但疑似心理創傷過大，即便外頭下著雨，仍堅持要到外面去，不願待在病房，他的家人受訪時說：「他現在只要待在病房裡，就會感到非常害怕，擔心醫院隨時都可能倒塌。」
A某不願多說什麼，只是一直對著親友嘆氣，不斷用手擦著臉，A某的一位朋友透露：「我一直抓住他的手，叫他的名字，但他好像完全認不出我。」
事發至今，仍有許多倖存者處於創傷中，南韓國家創傷中心主任沈珉英（심민영，音譯）呼籲政府提供心理輔導資源，「經歷這類重大災難，會讓整個人的日常生活都被動搖，需要給予積極支援。」
更多太報報導
川普拋健保補貼加關稅紅利大餅 官員澄清：「集思廣益」非正式提案
川普現身NFL常規賽 現場觀眾噓聲不斷
有片／奪命9秒鐘！南韓發電廠鍋爐倒塌「至少5人死亡」 搜救現場恐二次崩塌
其他人也在看
影/慟！花蓮象鼻隧道爆噩耗「女遭浪捲無生命跡象」
位於舊蘇花公路上的象鼻隧道，景色超美但卻暗藏危機，從2021年起至今已經至少發生2起死亡、受困意外，今（9日）有位女遊客垂降至隧道旁海邊，結果被浪捲走，救上來時已無生命跡象，慘事再添一樁。中天新聞網 ・ 19 小時前
颱風鳳凰逼近！馬太鞍溪恐形成新堰塞湖 花蓮3鄉鎮預防性撤離
颱風鳳凰逼近，林保署表示，若持續豪雨，花蓮馬太鞍溪可能會形成新的堰塞湖，光復鄉等三個鄉鎮啟動預防性撤離。隨著風浪增強，舊台九線象鼻隧道附近的海灘發生溺水意外，一群遊客疑似遇到漲潮，四人受困海灘，還有一名婦人被浪捲走，救起後送醫宣告不治。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
最新／花蓮象鼻隧道傳憾事！16人「海灘探險」 1女溺水「吊掛救起」仍不治
即時中心／廖予瑄、魏熙芸報導8男8女海灘探險竟溺水！今（9）日上午11許獲報，62歲張姓女子在花蓮縣秀林鄉舊台9線下方的海灘遊玩時，疑似因海灘漲潮，遭海浪捲入海中；消防人員立即請海巡單位用無人機協助搜索，並在鎖定張女位置後，使用直升機吊掛救起，但她已明顯失去呼吸心跳，送醫急救後宣告不治。另還有一同戲水的4名遊客，也受困在下方的海灘，警義消在12時48分將他們拉上路面脫困。詳細的事發經過，還有待警消進一步調查釐清。據了解，8男8女共16名遊客從台南出發，到花蓮遊玩，並在今日一早來到花蓮舊台9線，靠近象鼻隧道處，用繩索攀降到海灘上探險。沒想到，其中一名張女因海灘漲潮，遭海浪捲入海中。消防獲報後，立即派遣和仁分隊、新秀分隊及特搜大隊，共4車、6名警義消及1台無人機前往現場救援；消防人員到場發現張女的位置後，便試圖用繩索垂降進行救援，但張女已經漂在海上，因此海巡單位也出動無人機協助搜索，在定位溺水者位置後，協調空勤總隊直升機到海面上將她吊掛救起，但張女已經明顯失去呼吸心跳，送醫急救後，仍宣告不治。此外，還有同行的4名遊客也受困於下方約50米深的海灘，因此警義消在垂降後，使用繩索技術，在12時48分將他們上拉至路面脫困所幸皆沒有生命危險，完成傷口包紮後離開現場。詳細的事發經過，還有待警消進一步調查釐清。原文出處：最新／花蓮象鼻隧道傳憾事！16人「海灘探險」 1女溺水「吊掛救起」仍不治 更多民視新聞報導真的假的？傳何志偉要選桃園市長 王義川回應了約砲被要求蒙眼！新北男爽完一摘「才知男上加男」氣炸報案你誰？央視發「起底」影片威脅全球通緝 沈伯洋：官媒造謠不可取民視影音 ・ 18 小時前
象鼻隧道下海灘意外！台南16人揪團遊花蓮 浪捲1女OHCA、4人受困獲救
花蓮舊蘇花公路象鼻隧道溺水意外！一名62歲張姓女子與同行友人以繩子垂降至海灘戲水，不料卻遭浪捲走，相關單位獲報後，立即出動陸海空搜救，經直升機吊掛上來後已無生命跡象，詳細事發原因仍待進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
北捷白髮阿嬤「逼讓座被踹飛」！雨傘打博愛座女童「下場慘了」
生活中心／巫旻璇報導北捷白髮婦曾姓婦人9月底在捷運車廂內遭「Fumi阿姨」一腳踹飛的畫面引發熱議，警方事後也查出，曾姓婦人有竊盜前科。如今又曝光曾婦更早前的一起傷害案件，曾婦早在去年便因不滿一對父女占用博愛座，竟揮動雨傘打傷女童。台北地檢署已於10日依故意傷害兒童等罪名，正式對她提起公訴。民視 ・ 1 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 18 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 20 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 18 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 20 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
晟銘電爆2.8萬張大量漲停鎖不住！分析師示警：短線賣壓重
伺服器機殼廠晟銘電（3013）日前公布第三季稅後淨利2.17億元，季增超過九成，近兩個交易日啟動補漲行情，今（10）日盤中一度大漲12.5元、觸及139.5元鎖漲停，截至上午11時30分，成交量達2.8萬張，較前一交易日放大約有五倍之多。運達投顧分析師陳石輝表示，持股者不必急於賣出，追價投資者則需留意目前股價已接近近期高點，短線賣壓較重。Yahoo奇摩股市 ・ 35 分鐘前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 3 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 15 小時前
昔日男神崩壞？陳曉東現身「臉腫變形」 網友嚇壞喊：完全變一個人
香港男星陳曉東近日現身深圳，出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕活動，沒想到一張現場照掀起網路熱議。照片中，陳曉東神情輕鬆、狀態不錯，但當他一度取下墨鏡向粉絲打招呼時，卻被發現「臉明顯浮腫、蘋果肌突起」，讓不少人驚呼：「這還是陳曉東嗎？」、「怎麼腫成這樣！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 17 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 1 天前