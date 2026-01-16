巨額投資加軍購 在野黨嚴把關

（圖／本報系資料照）

台美對等關稅談判落幕，我國輸美產品的整體稅率從32％降為15％，需對美投資總額5000億美元，其中包括科技產業2500億美元的新增直接投資，及政府協助提供赴美投資企業2500億美元的信用擔保。

若與日韓比較，台灣確實爭取到相同稅率，在場見證簽署儀式的行政院副院長鄭麗君強調，台灣是以「台灣模式」推進與美國的高科技產業合作，國人不必擔心產業外移。不過，當台灣最受國際看重的半導體產業逐步出走，國內經濟發展的表面數據風光，實則僅剩傳產苦撐，國家前景令人堪慮，絕非民進黨輕描淡寫就能帶過。

廣告 廣告

美國商務部長盧特尼克就赤裸裸地表示，協議的目標是在川普任內將台灣半導體供應鏈與產能的40％移轉至美國，還形容這5000億美元的投入是「把半導體帶回美國」的頭期款。他甚至提到，台灣之所以做出「對美國境內生產的巨大承諾」，原因在於台灣希望讓川普感到滿意。

直白的說詞等於打臉鄭麗君，也揭穿民進黨舔美、跪美的真面目！據統計，台積電近年資本支出約1000億美元，其中投資美國就占4成，若再加上魏哲家日前表示要擴大亞利桑那州產能，外移資金只會更多，更不用說配合廠商對內投資也將隨之減少。

民進黨再多的澄清也無法打消國人對高科技產業鏈外移、且勢將對我國整體經濟發展造成無法扭轉的疑慮。國人雖對台美實力的懸殊差距早有定見，卻從未想過談判結果竟會出現一面倒情況，根本是被川普政府任意拿捏。盧特尼克毫不掩飾的談話讓人意識到國際政治的殘酷現實，國人也認清民進黨「台美關係史上最佳」的誇言，不過是出賣國家利益的遮羞布。

從賴政府多次提及，台美攜手定能「讓美國再度偉大」就可看出，民進黨普遍心態是爭取美國背書以延續政權，至於是否犧牲國家利益，不是其優先考量，因為只要刺激中共持續以各種非和平手段恫嚇台灣，賴清德連任的機率就越高。

台灣已向美國承諾高額軍購項目，若再加上5000億美元投資，民進黨不僅是掏空，更是出賣國家、債留子孫，卻仍無法爭取到對方的實質保證，這是嚴重失職。果不其然，綠營側翼網媒連番出擊，就是要扭轉國人的質疑。當美國表明是協議，民進黨仍堅持是備忘錄，目的不外乎是迴避立法院實質審查。

台灣固然需要美國的安全保障，但不能被予取予求。賴清德不能再以國安為由，迴避在野黨的監督，而民進黨更不能以抹紅伎倆持續破壞民主制度、傷害朝野互信，只為了掩飾執政醜態。現在正是在野黨嚴格把關的關鍵時刻了！（作者為國家政策研究基金會副研究員）