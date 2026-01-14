巨鵬科技捐贈追蹤救援糸統 提升海巡執勤能量

記者郭曉蓓／綜合報導

海巡署艦隊分署今（14）日表示，巨鵬科技公司昨日捐贈海巡署艦隊分署6套導入創新科技的「海神追蹤救援系統（GPT）」，以實際行動支持海巡工作，協助強化海上勤務人員定位掌握與遇險搜救效率，將可提升第一線海巡人員執勤的安全防護能量。

海巡署艦隊分署指出，巨鵬科技成立於 2014 年，長期深耕低耗能廣域物聯網（LPWAN）通信技術，專注於海上工作者安全與遠距監控應用，所研發「海神追蹤救援系統」具備即時定位、每10秒自動回傳位置資訊及電子圍籬預警等功能，能在異常狀況發生前即提前示警，落實「預防優先於救援」的安全理念，有效降低工作人員事故風險。

艦隊分署說明，相較於傳統個人遇險定位設備，該系統可同時對多名人員進行即時監控，提供精準且即時的定位資訊，協助搜救單位迅速掌握目標位置，無須仰賴船舶固定接收設備；在救援應用上，更可透過無人機或制高點架設接收與中繼設備，大幅擴展搜尋範圍，特別適用於廣域海域、複雜海象及團隊型海上作業情境。

艦隊分署表示，感謝巨鵬科技公司關注海上安全與海巡第一線勤務需求，並以實際行動支持海巡工作，此次熱心捐贈先進搜救裝備，不僅展現企業回饋社會的責任感，也彰顯民間企業力挺第一線的精神。此次捐贈之系統，未來將投入相關海上任務與教育訓練運用，進一步提升分署於各類海上突發狀況中的即時應變與救援效能。

巨鵬科技捐贈海巡署艦隊分署「海神追蹤救援糸統」，強化海上執勤安全。（海巡署艦隊分署提供）

