巨鵰太大害離婚！網美爆料「做到哭出來」 球星前夫怒提告求償235萬

記者蔡維歆／綜合報導

海莉·貝莉被前夫提告。（圖／翻攝自IG）

美國網紅海莉·貝莉（Haley Baylee）因在直播中公開談論與前夫、明尼蘇達維京人（Minnesota Vikings）前球星麥特·卡利爾（Matt Kalil）的性生活細節，形容其生殖器「如2個可樂罐疊起來」，並稱性事不合導致婚姻破裂，遭卡利爾控告侵犯隱私及不當獲利，求償新台幣235萬元。貝莉則主張自身言論屬實且受言論自由保障，雙方各執一詞，法院尚未裁定。

麥特·卡利爾正式提告。（圖／翻攝自IG）

去年11月貝莉在一場Twitch直播採訪中談到，性事不合是這段婚姻破裂的主因之一。她以「2個可樂罐疊起來，甚至可能要第3個」，形容前夫生殖器尺寸，並稱2人嘗試過各種方法，「絕望地努力多年」，仍無法克服生理障礙，「我們已經試過了，根本不可能，除非你搞到哭出來。」



事後卡利爾正式提告前妻侵犯隱私與不當獲利，並在訴狀中控訴，這些「汙辱性且極具針對性的評論」讓他和現任妻子收到過分的關注、評論，以及「令人不安且驚恐」的訊息，造成他「嚴重情緒困擾、羞辱、名譽損害和精神痛苦」，為此求償7.5萬美元。海莉則要求法院駁回這項訴訟，主張自己應有言論自由保護真實陳述，她表示自己分享的是親身經歷，並表示絕無貶低前夫之意。海莉更多次稱讚前夫人格特質，指麥特是「世上最棒的男人」。

