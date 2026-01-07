巨鹿突襲東外環轎車瞬間撞飛水鹿 牠翻滾後竟站起逃林嚇壞駕駛

彰化外環驚魂車禍駕駛撞鹿傻眼牠竟站起逃逸。（圖 ／翻攝畫面）

彰化市台74甲線東外環道6日中午發生一起罕見又驚悚的交通事故，1輛由黃姓女子駕駛的轎車，行經北上約4.5公里內線車道時，路邊山林突然衝出一頭體型龐大的野生水鹿，由於事發過於突然，駕駛幾乎沒有反應時間，來不及煞車便直接撞上，巨大的衝擊力道當場將水鹿撞飛，鹿隻在空中翻滾數圈後重重摔落地面，畫面相當震撼。

警方於中午12時33分接獲報案趕抵現場，只見轎車車頭嚴重凹陷、保險桿破裂，鈑金明顯受損，車頭縫隙中甚至還夾著一撮鹿毛，顯示撞擊力道之大，所幸車上人員並未受傷，僅受到不小驚嚇，更令人意外的是，原本以為已經重傷不起的水鹿，竟在短暫倒地後奇蹟似地站起身，緩慢走回路旁山林中「肇事逃逸」，讓在場目擊者全都目瞪口呆。

整起過程被後方車輛的行車記錄器完整拍下，畫面曝光後引發熱議，影片中可見當時車流量不小，水鹿高速橫越車道，後方駕駛紛紛緊急煞車，現場驚呼聲四起，直呼實在太誇張太危險，警方表示，由於肇事者為野生動物，並無法追究責任，車主恐怕只能自行吸收修車費用。

近年來八卦山脈周邊水鹿族群數量明顯增加，活動範圍逐漸從山區擴及道路與市郊，包括東外環道、139縣道及彰南路，都曾多次發生俗稱「鹿殺」的事故。警方與地方居民也提醒用路人，行經該路段務必減速慢行，特別留意路旁動靜，以降低意外發生風險，確保人車與野生動物的安全。

