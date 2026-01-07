巨鹿衝馬路撞凹自小客...牠飛翻後竟肇逃回山林 「留一撮毛」夾車頭！影片曝光

彰化台74甲線東外環道，行車紀錄器拍到一頭巨鹿橫越車道，車輛撞擊瞬間翻滾，鹿隨後奇蹟站起返回山林，駕駛全程目睹驚魂一刻。（翻攝自threads/littleq_hsu、警方提供）

昨（6日）中午一輛轎車於彰化市台74甲線東外環道行駛途中，突然有一頭巨大水鹿橫越車道，車子來不及煞車，鹿被撞飛翻滾數圈後重摔地面，竟奇蹟般自行站起並緩步走回山林。整個過程全被後方行車紀錄器捕捉，駕駛雖然受驚，但所幸平安無礙。

中間12時33分警方接獲報案，駕駛黃姓女子表示，當時行駛北上4.5公里處內線車道，水鹿突然從對向車道衝出，根本來不及煞車就撞上。

車主能求償維修費嗎？

現場可見轎車車頭全毀，保險桿凹陷、鈑金破裂，還夾著一撮鹿毛。黃女苦笑表示：「我撞到鹿了！」由於肇事者為野生動物，車輛維修費用恐怕只能自理。

野生水鹿撞車後能走回山林？ 行車紀錄器畫面曝光

事發瞬間被後方車輛行車紀錄器完整記錄。畫面顯示，台74甲線車流穩定，但巨鹿突然以高速橫越車道，轎車閃避不及直接撞擊。

撞擊瞬間，水鹿龐大身軀騰空翻滾，落地後發出巨響。目擊駕駛和路人嚇到直呼：「太危險了！」「牠居然自己走掉！」場面驚險荒謬。

彰化台74甲線撞鹿事件為何頻傳？

彰化八卦山區野生水鹿活動頻繁，常出沒於社頭清水岩登山步道、東外環道、139縣道與彰南路附近。

2024年1月曾有女車主行經東外環撞上水鹿，造成鹿隻受傷跛行逃逸。當地居民提醒，隨著水鹿族群逐年增加，活動範圍已延伸至山腳與道路旁，駕駛經過該區應減速慢行，注意路旁動物動態，以確保自身與野生動物安全。

