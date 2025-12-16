巨鼠登機「伴飛10小時」客全嚇壞 荷蘭航空緊急停飛！250人受困滯留

荷蘭航空一架班機上，一隻大老鼠伴飛10小時。翻攝X



若你搭上的飛機上突然冒出一隻大老鼠，應該會嚇壞所有人。荷蘭航空一架空中巴士A330飛機，12月10日從阿姆斯特丹起飛前往荷屬阿魯巴島的班機上，機內本該是乘客度假的快樂氣氛，卻因為一隻巨大老鼠全程伴飛，讓機上250名乘客超級崩潰，幾乎無法享受旅程。抵達目的地後，航空公司也立刻停飛進行清消。

這一架荷蘭皇家航空班機，原定從荷蘭阿姆斯特丹出發後，先飛往荷屬海島阿魯巴，再飛往另一座荷屬海島波奈（Bonaire）。然而飛行期間，機組人員接獲不少乘客反映，親眼目睹1隻巨鼠跳上跳下，甚至爬上門簾桿、跳到座位上方放置行李的置物櫃，簡直把機上空間當成自己的地盤。

事實上，飛機上若有動物入侵，不只是衛生問題，還有可能導致飛行安全問題。專家就發出警告，老鼠等齧齒類動物會咬壞機上的電線或是關鍵零件，進而危害所有搭乘者安全。

航空公司表示，尚不清楚這隻巨大老鼠如何登上飛機，至於未下令客機馬上返航或就近降落，是因為事發當下，客機正在飛越大西洋，因此只能繼續向目的地飛行。

該航班抵達阿魯巴後，荷蘭航空緊急告知所有乘客要對客機進行徹底清潔，因此之後的航班臨時取消，也對受影響的乘客深表歉意。全機250名乘客，航空公司也為他們安排住宿過夜，以及尋找其他替代航班，抵達目的地。

