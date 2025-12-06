巫女成網紅、夜店唱聖歌、二次元僧侶參戰 南韓宗教搶人大鬥法
據南韓媒體近日報導，現代越來越多人沒有宗教信仰，尤其許多南韓年輕人根本不相信有神的存在，導致宗教出現高齡化危機，各大宗教使出絕活，希望吸引年輕人目光，有基督教會特地將夜店改裝成禮拜堂，在絢麗的燈光下帶領信徒吟唱聖歌，也有佛教團體推出「二次元僧侶」，希望融入御宅族的次文化，南韓傳統的薩滿教，甚至有巫女善用社群媒體，為自己尋找新客源，這些努力有望使年輕人回流，讓傳統宗教再現活力。
耶穌也有「生日咖啡廳」 弘大夜店化身禮拜堂
據韓媒《基督日報》報導，南韓去年的宗教現況調查顯示，國民主要信奉的宗教，比例從高到低依序為：基督教（20%）、佛教（17%）與天主教（11%），若將同樣信仰耶穌基督的天主教及基督教合計，比例達到31%，可謂南韓宗教的主流。
不過，與此同時，南韓無信奉宗教的比例，已經來到51%，尤其在年輕人當中，無信仰的比例更高，宗教內部面臨高齡化窘境，甚至有預估指出，照目前的趨勢發展下去，到了2070年，南韓將成為徹底的「無神論國家」，為了吸引年輕人，逆轉目前的頹勢，南韓各大宗教無不使盡絕活。
不少追星的年輕人，一定熟悉「生日咖啡廳」的文化，追星族會在偶像生日當天，包下整間咖啡廳，跟著其他追星夥伴，一起在店內慶祝偶像生日，南韓基督教也抓準這個風潮，據韓媒「Daily Good News」報導，韓國大學生宣教會（CCC）今年在首爾、釜山、公州三地，舉辦「2025年耶穌生日咖啡廳」，要以年輕人熟悉的方式，宣揚耶穌的福音，傳遞聖誕節的真正意義。
今年已經是「耶穌生日咖啡廳」舉行第三年，在咖啡廳內部，教徒設置多樣化的拍照區，讓參加者拍攝漂亮的照片留念，還會發放入場手環與贈品，販售聖誕節周邊商品，大家也能在留言簿寫下祝福，透過這樣的聚會，讓年輕人們自然地認識「耶穌是誰」，據悉，光是去年的活動，就有約4千人參與，在社群媒體引發注意，今年的活動海報僅公布一週，在網路的累計瀏覽次數即突破4百萬。
據韓媒《國民日報》報導，位於首爾弘大站附近，被夜店與酒吧包圍的一棟建築，竟然傳出信徒吟唱聖歌的聲音，走進建物中一探究竟，發現地下是「新歌教會」（New Song Church）的禮拜堂，這間教會當初在尋找禮拜堂地點時，看準了弘大商圈一家歇業的夜店，將其承租下來，原因就是想打造一個「年輕人能輕鬆進入的空間」，做禮拜的時候，信徒在絢爛的夜店燈光下禱告與吟唱，活動均交由青年主持，這讓初次到來的年輕人，也能投入其中。
僧侶周邊商品熱賣 次文化力量發威「搶攻御宅族的心」
據《首爾經濟新聞》報導，南韓最大佛教宗派「曹溪宗」每年主辦的「首爾國際佛教博覽會」，近年來超過80%的訪客，都是20至30多歲的年輕世代，佛教博覽會儼然成為年輕族群的慶典活動，據悉，許多參加活動的年輕人，平常並不會參加佛教的活動，但博覽會上推出的各項周邊商品，卻激起他們的購買欲，也成為這些人難得接觸佛教的契機。
在會場中，最大排長龍的攤位是「僧侶麵包坊SmilSmil」，顧客都想喝到僧侶親自做的奶茶，入場的人異口同聲說道：「參加佛教博覽會，一定要先來這邊」、「我排了幾十分鐘，結果最後賣光了，真的很可惜。」有人甚至因為沒買到奶茶，直接坐在地上哭了起來，商家透露，這位傷心的客人，為了喝到僧侶奶茶，特定從濟州島飛來首爾參加活動。
經營這家麵包坊的僧侶受訪表示，他從2019年開始學習烘焙，包括瑪芬、布丁、蛋塔、奶茶，各種甜點都嘗試過，原本只是想為辛苦的軍人，做一些好吃的甜點，沒想到2023年在佛教博覽會設攤後，產品大受好評，此後只要一開賣就被搶購一空。
據韓媒《法寶新聞》報導，即便年輕人沒有成為佛教徒，但不論宗教信仰是什麼，只要搭上時尚潮流、商品俏皮可愛，就有機會抓住年輕人的目光，進一步推廣佛教文化，南韓佛教周邊商品銷售商「Amier」（아미울），推出多款動物造型的公仔，這些動物公仔模仿僧侶敲木魚的動作，引起網友熱議，紛紛留言寫道：「潮又可愛」、「方便攜帶，讓佛教自然融入生活」、「價格便宜，讓人沒有負擔」，符合年輕人重視商品CP值與情感連結的消費特徵。
據《現代佛教新聞》報導，擁有曹溪宗正式僧籍的二次元僧侶「佛法師父」，今年7月開始，在YouTube頻道開設節目，引發廣大迴響，這位虛擬僧侶還為Netflix熱門動畫《K-Pop獵魔女團》中的「獅子男孩」，舉行祈願的超渡法會，目前該頻道已累計超過5萬名網友訂閱。評論認為，佛教透過線上虛擬角色等「次文化」，有助於吸引熱衷動漫、電玩、迷因文化的年輕人與御宅族，這些粉絲對次文化有強大的熱情與活力，若能加入佛教，將強化宗教內部的凝聚力。
年輕人不信神「但特愛算命」 瘋找巫女諮詢人生
雖然南韓許多年輕人不相信有神，但算命的風潮沒有減少，從塔羅牌到求助巫女，都相當普遍，其中「巫女」是南韓特殊文化，來自該國的傳統信仰「薩滿教」，巫女幫助人類與神靈溝通，或為需要的人指點迷津，一次的諮詢費用約10萬韓元（約2千元台幣）。有估計顯示，南韓全國的巫女人數高達30萬至40萬人，甚至超越警察（約13萬人）或小學教師（約19萬人）的人數，南韓政府也將12項巫俗儀式，列為國家的無形文化遺產。
今年僅30歲的南韓巫女李京賢（이경현，音譯），曾於去年接受路透社採訪，受到南韓各界關注，李京賢善於運用社群媒體，介紹薩滿教的傳統巫俗文化，發布的影片內容，除了傳統信仰外，還會介紹自己的隨身物品，以及未來國家運勢，主題多樣化又親民，吸引年輕人收看，目前她的YouTube頻道，訂閱人數已經超過32萬。
據悉，過去薩滿教巫俗活動的宣傳方式，大多是在報紙上刊登廣告，但隨著年輕世代求助巫俗的幫助，甚至有人成為巫女，越來越多巫女直接在社群媒體上，與信眾互動，李京賢透露：「年輕人的買房、育兒成本高，經濟壓力很大，需要與巫女諮詢人生方向。」
根據Google趨勢顯示，在過去五年中，南韓民眾搜索「巫師」和「算命」的次數，成長了約一倍。
據《韓國日報》報導，宗教專家認為，巫女諮詢風潮增加的原因，其實與年輕人不信仰宗教有關，首爾大學宗教學系教授成海英（성해영，音譯）說明：「巫俗文化根植於韓國人的日常生活，當主要宗教式微時，巫俗的面貌反而會浮現出來。」
西江大學宗教研究所教授金東圭（김동규，音譯）則指出：「年輕世代對巫俗感興趣，是因為主要宗教有『絕對真理』，但巫俗文化比較自由，它是一種解釋世界的方式，當年輕人遭遇無法理解的事情，就能透過巫俗的解釋，緩解自己內心的痛苦。」
現在是「個人主義」大行其道的時代，傳統宗教向來給人肅穆莊嚴的印象，年輕人遇到權威與拘束的環境，容易產生反感，進而導致宗教高齡化的情況，不過，宗教也不見得只能走向消亡一途，南韓年輕世代的孤獨與憂鬱症狀，較過往更加嚴重，對未來的不確定性也更高，凸顯心靈慰藉的重要性，不論是舉辦「耶穌生日咖啡廳」的基督教會，或是推出虛擬僧侶的佛教團體，甚至是在YouTube解說薩滿教巫俗文化的巫女，都是在設法與年輕世代拉近距離，走出彼此的新活路。
