巫翊俅勇奪健力世錦賽金牌！我國累計9金11銀10銅

我國健力選手巫翊俅。（圖／運動部提供）





我國健力選手巫翊俅在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月16日完成賽事，奪得男子組120+公斤級硬舉項目金牌，賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現。

本屆「2025年世界公開裝備健力錦標賽」16日迎來最後一天賽事，我國分別是由女子84公斤級的林俐宸，以及男子120+公斤級的巫翊俅、田基森出場征戰。

其中巫翊俅在男子120+公斤級的賽事，雖然因預估總和分較低被分配至稍早進行的B組賽事，但他憑藉在硬舉項目的優異表現，以380公斤的成績獨占鰲頭，在接下來的A組賽事均無其他選手能夠超越，最終拿下硬舉項目金牌。

廣告 廣告

另外，同樣參加男子120+公斤級的田基森，分別在臥舉、總和項目獲得2面銅牌，林俐宸在女子84公斤級則是以225公斤的成績獲得銅牌。在本屆賽事7天賽程中，選手展現優異技術，在教練運籌指揮下，獲得令人讚賞的佳績，為我國爭取榮耀，贏得掌聲。

本屆健力世錦賽，我國共獲得9金11銀10銅，最終以團體成績男子組第2名、女子組第3名作收，充分展現我國健力運動在國際賽場的實力，運動部表示，未來將持續挹注資源推展健力運動，提供選手完善的訓練環境及後勤支援，讓更多運動員能在世界舞臺展現實力，突破自我。

更多東森新聞報導

NFL紐約噴射機角衛包伊德 曼哈頓遭槍擊情況危急

WBC／備戰經典賽！日本交流賽首戰勝韓國 曾豪駒到場觀賽

中信飛牡蠣慶世界8強粉絲見面會！還有好禮可以拿

